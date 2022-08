Rudy Zerbi/ Vespa rubata: la reazione allo scherzo di Radio Deejay

Rudy Zerbi e la Vespa rubata a Riccione ma è tutto organizzato dai suoi colleghi

Dopo aver incassato un altro successo con l’ultima edizione di Amici, Rudy Zerbi è impegnato a Riccione con le dirette di Radio Deejay. Il maestro di canto noto per le sue liti con Anna Pettinelli arriva a lavoro sempre con la sua inseparabile Vespa rossa. Estremamente geloso del suo gioiellino, l’artista scorda sempre le chiavi della vettura attaccate al quadro elettrico.

Questa abitudine del deejay ha attirato l’attenzione dei colleghi Andrea e Michele Maiolo che non hanno resistito ad inscenare il furto della vettura. Proprio il team di Radio Deejay si è messo d’accordo per organizzare questo scherzo al maestro di Amici che, una volta arrivato in parcheggio, non ha trovato più il suo scooter. Naturalmente, la Vespa era stata sapientemente spostata dai due colleghi prima che l’artista se ne potesse accorgere.

Rudy Zerbi e il video con la reazione allo scherzo di Radio Deejay

Rudy Zerbi, come riporta Deejay.it, ha raccontato come i colleghi della Radio abbiano inscenato il furto della sua Vespa Rossa: “Il dolore più grande del weekend l’ho avuto ieri: quei bastardi di tutti i miei colleghi di Radio DEEJAY, Andrea, Michele, Michele Maiolo, si sono messi d’accordo per farmi sparire la Vespa. Ho dimenticato le chiavi dentro, ma lo faccio sempre. La cosa più bella di tutte è che, per fare il padre modello, avevo mio figlio Edoardo in Vespa dietro di me, e ho detto: “Mettiamola in vista sul lungomare così nessuno fa il furbo e cerca di fregarsela“. Ma ho lasciato le chiavi dentro.”

Il maestro di Amici ha poi spiegato nel dettaglio lo scherzo e la sua reazione: “Hanno preso la Vespa, l’hanno spostata e poi sono stati lì buoni. Abbiamo pranzato insieme, poi sono andato a cercare la Vespa dopo pranzo, per andare a dormire in albergo, ma era sparita. Mi sono sentito male, male, male! Perché io sapevo che le chiavi le avevo dimenticate lì. Ho iniziato a cercarle e non le avevo. E mentivo anche, dicendo che no, non le avevo lasciate lì. Senza sapere che tutto questo era ripreso, dalla figlia di Michele Mainardi!” E ancora: “Tutto questo, sapientemente montato da Matteo Curti nottetempo, adesso è online sul profilo Instagram di Radio DEEJAY. Alessandro Minissi l’ha già pubblicato. Se andate su Instagram trovate un minuto e mezzo di delirio. La mia faccia, tutti che mi prendevano in giro… Un disastro. Mi sono riguardato e mi vergono di me. Tutti d’accordo: dei veri attori! Che brutte persone: anche le famiglie!”

Il video con la reazione di Rudy Zerbi allo scherzo di Radio Deejay:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio DEEJAY (@radiodeejay)













