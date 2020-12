Rudy Zerbi Vs Arisa, lite ad Amici 20/ “Sei davvero troppo esagerata, contieniti!”

A quanto pare la puntata di oggi di Amici 20 ci regalerà un’altra discussione epica tra Rudy Zerbi ed Arisa. La cantante sembra ormai essersi calata molto bene nel ruolo dell’insegnante e non tanto per quello che fa con i ragazzi, che è una cosa che è abituata a fare anche per la sua esperienza a X Factor, ma anche per via di quello che è il botta e risposta con gli altri giudici. Già sabato scorso i due sono finiti allo scontro per via di Letizia. la giovane sta trasformando la sua lirica in pop ma la sua svolta non piace a Rudy Zerbi che continua a bocciarla. Dall’altro lato, invece, c’è Arisa che la sprona a farlo e andare avanti su questa strada con ottimi voti. Dall’altro lato c’è il pomo della discordia Arianna Gianfelici, la cantante che ha deciso di lasciare Rudy a favore di Arisa convinta che ognuno abbia i suoi tempi per apprendere le cose, anche la cantante.

Rudy Zerbi Vs Arisa, è lite ad Amici 20

A quel punto Rudy Zerbi si è arrabbiata con la collega di questo Amici 20 al grido di: “Non facciamo passare un messaggio sbagliato. Uno l’apprendimento lo deve cercare. Uno apprende se studia. Se non studia e non si impegna non apprende, ed esce da qua com’è entrata”. Arisa è convinta che Arianna abbia lo stile e i capricci dell’artista e a questo punto Zerbi l’ha invitata quindi a fare lo stesso fuori visto che non è una cantante in erba venuta a studiare. Anche oggi le cose non andranno meglio e tutto perché Arisa continua a dare voti altissimi ai suoi cantanti che, invece, andrebbero un po’ ridimensionati. Anche in questo caso scoppierà una discussione di cui, sicuramente, sentiremo parlare a lungo oggi.



