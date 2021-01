Rudy Zerbi Vs Arisa per Arianna Gianfelici ad Amici 2021/ “La manderei via ma tu…”

Rudy Zerbi contro Arisa per Arianna Gianfelici ad Amici 2021

E scoppia di nuovo la lite tra Rudy Zerbi e Arisa. Se sabato scorso ad occupare la scena sono state Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, questa settimana è toccato proprio ai due maestri di canto che si sono trovati in disaccordo su quello che deve essere il destino di Arianna Gianfelici. Non è la prima volta che la cantante finisce nel mirino e anche nei giorni scorsi è stata protagonista di un televoto social insieme ad Evandro e Leonardo il cui lei è finita ultima.

Le anticipazioni della registrazione di ieri rivelano che il pubblico non la ama molto tanto da farla finire ultima rispetto agli altri suoi compagni con i quali è finita al televoto ed è proprio nel momento in cui si è presentata al centro per un’esibizione, che Rudy Zerbi ha preso la palla al balzo.

Arisa restituisce la felpa ad Arianna ma Rudy Zerbi..

Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che Zerbi ha evidenziato il fatto che Arianna non gli piace e che la vorrebbe fuori dalla scuola dando a qualcuno che lo merita di prendere il suo posto. Sembra che anche Anna Pettinelli non sia poi così contraria alla sua uscita ma a difenderla c’è ancora la sua maestra, Arisa. La cantante lascia la felpa alla sua pupilla che può così tornare nella scuola e al suo banco, almeno per adesso. Inutile dire che lei e Rudy Zerbi finiranno per litigare per via delle loro vedute differenti ma alla fine sarà ancora Arianna a spuntarla, cosa succederà nei prossimi giorni?

© RIPRODUZIONE RISERVATA