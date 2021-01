Rudy Zerby, lite con Arisa ad Amici 2021/ “Raffaele vestito da soldato americano…”

Gli insegnanti della scuola di Amici 2021 non riescono ad andare d’accordo. Dopo la discussione tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, scoppia la lite anche tra Rudy Zerbi e Arisa dopo l’esibizione di Raffaele che non è piaciuta a Zerbi che, mentre Raffaele cantava, si è alzato camminando alle spalle della cattedra degli insegnanti. “Cercavo di vincere la noia. Ho ascoltato tutto. E’ talmente morbido che qualcuno ci si può addormentare. E’ una noia. L’altra volta ti sei vestito da Zorro, oggi da soldato americano per la veglia funebre. Siete qui a fare spettacolo e questa teatralità dovrebbe essere supportata da una capacità teatrale che tu non hai”, commenza Zerbi che dimostra di non aver affatto cambiato idea su Raffaele.

Scontro tra Arisa e Rudy Zerbi ad Amici: le parole di Raffaele

Arisa difende Raffaele e si scaglia contro Rudy Zerbi. “Ma che modo è di rivolgersi ai ragazzi?”, afferma stizzita Arisa. “Dovresti commentare con qualcosa di più tecnico”, nota Anna Pettinelli. “Fate delle critiche di cui teniamo conto anche se alcune, come i riferimenti al look, sono assurde”, ribatte ancora Arisa, ma Zerbi le ricorda quanto sia importante il look per l’artista. “Quando vai a cantare a Sanremo, tu che sei un’artista con la a maiuscola, ci pensi a come ti vesti? Stai attenta?”, chiede Zerbi. “Sì, è una cosa che faccio, ma per me non ha molto importana”, risponde Arisa. “Ma è un ragazzo di 20 anni, come vuoi vestirlo?“, afferma la Pettinelli difendendo Raffaele Rende. “La settimana scorsa si è presentato vestito da Zorro, oggi da soldato americano e la settimana prossima, visto che è Carnevale, si presenterà vestito da Arlecchino”, aggiunge ancora Zerbi. Dopo aver ripreso la maglia, Raffaele risponde a Zerbi: “Se la settimana scorsa ero vestito in un modo e oggi in un altro, è un mio modo d’interpretare il brano. Sarò io, forse, sbagliato, ma non ci vedo nulla di costruttivo in questa critica”.



