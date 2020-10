Rugani al Rennes/ Calciomercato, addio Juventus: il centrale vola in Ligue 1

Daniele Rugani è prossimo a dire addio alla Juventus. Il centrale di difesa nel giro della nazionale italiana, lascerà i bianconeri per trasferirsi in Francia, nel campionato Ligue 1. Nelle scorse ore è stato infatti raggiunto l’accordo con il Rennes, come riferito dai colleghi di Sky Sport. Una vera e propria operazione lampo quella fra la Juventus e la società transalpina, e la fumata bianca alla fine è arrivata con la formula del prestito oneroso da 1.5 milioni di euro (già versati), con ingaggio pagato interamente dal Rennes. Non è ben chiaro se vi sia un’eventuale opzione di riscatto, fatto sta che Daniele Rugani è ormai ad un passo dal salutare i campioni d’Italia in carica. Se tutto andrà come previsto, la trattativa si concluderà nel giro di 24/48 ore, con il ragazzo atteso in Francia per le rituali visite mediche, quindi la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Che Rugani venisse ceduto dalla Juventus era nell’aria ormai da settimane, ma sembrava il Valencia (si parlava anche del Newcastle) la squadra maggiormente vicino al ragazzo fino appunto alla novità Rennes.

RUGANI AL RENNES CON OBIETTIVO GLI EUROPEI DEL 2021

Obiettivo dei transalpini, cercare di rilanciare un calciatore come appunto Daniele Rugani, di qualità ma comunque persosi un po’ per strada ultimamente. Il difensore centrale era finito ai margini del progetto e di conseguenza lo stesso giocatore ha preferito iniziare una nuova avventura piuttosto che rimanere in panchina con i bianconeri. E lo farà nel Rennes, la squadra rilevazione della Ligue 1 edizione 2019-2020 avendo concluso lo scorso campionato in terza posizione, e riuscendo anche ad accedere ai gironi di Champions League. Daniele Rugani lascia (per ora solo temporaneamente) la Juventus dopo aver disputato 101 gare e vinto cinque scudetti. Obiettivo, trovare la continuità ricercata sperando poi in una convocazione del commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, in vista dei campionati europei di calcio che si terranno durante la prossima estate, posticipati causa infezione covid.



