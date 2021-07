Rugani alla Lazio?/ Calciomercato news, la Juventus potrebbe cedere il difensore

CALCIOMERCATO NEWS, RUGANI PER LA DIFESA

La sessione di calciomercato estivo è cominciata ufficialmente da una decina di giorni circa ma in casa Lazio i dirigenti stanno lavorando parecchio su più fronti al fine di garantire un organico altamente competitivo al nuovo allenatore Maurizio Sarri. Proprio il tecnico ex Chelsea potrebbe ritrovare uno dei calciatori che hanno vissuto le annate migliori ai suoi ordini, ovvero Daniele Rugani della Juventus. Il contratto del difensore centrale con i bianconeri scadrà nel giugno del 2023 e l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina potrebbero spingerlo ad accettare la corte della Lazio per ritrovare appunto Sarri. I due hanno lavorato bene in passato come accaduto all’Empoli e pure alla Juventus stessa.

CALCIOMERCATO NEWS, RITROVEREBBE MISTER SARRI

La Lazio è dunque pronta ad aspettare Daniele Rugani che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe cominciare il ritiro con la Juventus. I biancocelesti vogliono risolvere prima altre situazioni spinose, per esempio l’addio di Correa ed il caso Luis Alberto, per poi magari muoversi con i bianconeri. Nell’annata calcistica 2020/2021 Daniele Rugani ha vestito per mezza stagione la maglia del Rennes ed ha poi giocato con il Cagliari fino all’ultima giornata collezionando complessivamente 18 presenze a cui si aggiungono pure una rete ed un assist vincente.

