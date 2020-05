Rugani alla Roma?/ Calciomercato, il recupero di Demiral può favorire i giallorossi

Pubblicità

Che la Roma voglia sistemare la sua difesa nel corso del prossimo calciomercato è cosa risaputa: per il momento le operazioni in entrata e uscita sono ferme e questo non riguarda solo i giallorossi, che però rispetto alle rivali devono anche attendere l’eventuale passaggio di proprietà perché l’avvento di Dan Friedkin potrebbe cambiare i piani. Intanto l’ago della bilancia, o meglio la tessera del mosaico, necessaria a muovere tutta la costruzione è Chris Smalling: come sappiamo la Roma vuole trattenere il centrale inglese che ha fatto benissimo nel corso della stagione, ma deve provare a strappare uno sconto al Manchester United per ottenere il cartellino del giocatore. Di conseguenza si valutano altre pedine, qualora lo scenario dovesse risolversi negativamente: ieri abbiamo parlato di un ritorno di fiamma per Dejan Lovren che nel frattempo ha perso il posto nel Liverpool, mentre l’alternativa al croato potrebbe essere uno tra il veterano Jan Vertonghen e il giovane Jean-Clair Todibo. Tuttavia, Gianluca Petrachi guarda anche all’interno della Serie A.

Pubblicità

RUGANI ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, IN USCITA DALLA JUVENTUS

Un nome che può tornare utile alla Roma è quello di Daniele Rugani: il paziente zero del nostro campionato ha avuto una strana carriera, perché dopo essere esploso nell’Empoli ha fatto ritorno alla Juventus (che lo aveva avuto in prestito nella sua Primavera) ma qui con la presenza della BBC e l’arrivo di Mehdi Benatia è sempre stato una riserva. Ha messo insieme parecchie presenze (94, con 7 gol) e anche in partite pesanti, ma con Massimiliano Allegri il lucchese non ha mai dato la sensazione di poter essere un fattore; tanto è vero che è sempre stato inserito in discorsi di calciomercato ma è sempre rimasto a Torino a giocarsi le sue carte. Ritrovato Maurizio Sarri, che lo aveva allenato in Toscana e volto fortemente (senza successo) a Napoli, per Rugani le cose non sono migliorate: anzi, se possibile il centrale è sceso ancor più nelle gerarchie della Juventus perché nel frattempo la rosa si è implementata con Matthijs De Ligt e Merih Demiral, e la crescita esponenziale del turco ha convinto Sarri. L’infortunio dell’ex Sassuolo, dopo quello di Giorgio Chiellini, ha ridato minuti a Rugani ma la situazione resta ancora parecchio in bilico.

Pubblicità

La Juventus ha sempre chiesto molto per il suo difensore, ma il prossimo calciomercato sarà necessariamente al ribasso; Sarri sa bene che, volendo puntare su Demiral – che potrebbe già tornare per concludere il campionato in corso – e rendere ancora più forte De Ligt, allo stesso modo non rinunciando a Chiellini e Leonardo Bonucci, tenere un quinto centrale che ha calciomercato e potrebbe fruttare un tesoretto sarebbe quasi uno spreco. Dunque la separazione tra le parti si potrebbe consumare, e la Roma potrebbe fortemente tornare su un obiettivo che aveva inseguito anche la scorsa estate, prima appunto di prendere Smalling e provando a costruire una coppia tutta italiana con Gianluca Mancini. Per di più, al netto dei discorsi sul centrale inglese, i giallorossi potrebbero piazzare altrove anche Mert Cetin, il giovane turco arrivato dal Gençlerbirligi e che ha giocato appena 5 partite: su di lui ci sono gli occhi di Sampdoria, Verona e Sassuolo e un’esperienza in prestito è più che probabile, almeno per uno tra lui e Roger Ibanez qualora il brasiliano fosse confermato dall’Atalanta. Rugani può davvero approdare alla corte di Paulo Fonseca, se le mosse della Juventus per la sua difesa sono quelle attese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA