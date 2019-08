Rugani alla Roma?/ Calciomercato, la Juventus possibilista sul prestito

Daniele Rugani alla Roma è più di un’indiscrezione. Il difensore è uno dei nomi pregiati del calciomercato italiano, giovane e di qualità che piace a tanti. I giallorossi hanno perso in questa sessione di calciomercato Kostas Manolas, passato al Napoli, e cercano un difensore di qualità per rimpiazzarlo. A Torino intanto sono arrivati Matthijs De Ligt e Merih Demiral con lo spazio a sua disposizione che diventa sempre di meno. Sfumata la pista Arsenal vista la chiusura del calciomercato inglese ora pare che il club capitolino sia in pole position per acquistarlo. Dal canto suo Daniele vorrebbe una squadra dove trovare spazio con continuità per fare il tanto atteso salto di qualità che già negli anni passati ha accarezzato. Spesso infatti sul più bello è tornato ad accomodarsi in panchina dando spazio prima a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci poi a Medhi Benatia. Che Roma sia la sua grande occasione?

Rugani alla Roma? Calciomercato: occasione in prestito

La Roma non ha le possibilità di investire economicamente sul calciomercato, ma Daniele Rugani è un obiettivo importante finito nel mirino ormai da diverso tempo. Giocatore di spessore internazionale potrebbe rimpiazzare, e bene, Kostas Manolas. Sono due al momento le opzioni possibili per chiudere quest’affare. Da un lato c’è la possibilità di inserire il calciatore in uno scambio per arrivare a Nicolò Zaniolo, ormai un pallino di Fabio Paratici, dall’altro il prestito. In questo secondo caso la Juventus accetterebbe l’offerta solo con un riscatto obbligatorio davvero molto alto. Nonostante manchino ancora oltre venti giorni alla chiusura del calciomercato le due squadre vogliono affrettare le operazioni anche perché la Serie A è ormai alle porte.

