Ruggero e Teresa, chi sono i genitori di Bebe Vio/ Fondatori dell’associazione Art4sport

I genitori di Bebe Vio: Ruggero e Teresa una mamma e un papà molto forti che non si sono mai arresi

Questa sera, su Rai Uno, ospite a Che Tempo Che Fa, tra gli altri, ci sarà la campionessa paraolimpica Bebe Vio. La ragazza, nata con i nomi di Beatrice Maria Adelaide Marzia, nel 1997 a Venezia, sta attraversando un momento d’oro della sua vita. Una donna che è cresciuta tra mille difficoltà, con la malattia, la meningite fulminante che l’ha colpita nel novembre 2008. Ruggero e Teresa sono i suoi genitori. Una mamma e un papà molto forti che non si sono mai arresi. Il dramma che li ha colpiti li ha resi più forti e oggi sono i fondatori di un’associazione nata nel 2009 per sostenere bambini e ragazzi portatori di protesi, che vivono lo sport come terapia.

L’associazione ‘Art4sport’ è nata dalla vicenda di Bebe che nel novembre 2008 fu ricoverata al reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova diretto da Andrea Pettenazzo e ne uscì 104 giorni dopo, amputata sotto i gomiti e le ginocchia.

Bebe Vio, Ruggero e Teresa due genitori splendidi

Raccontava papà Ruggero, in un’intervista di qualche anno fa, che quando Bebe arrivò in ospedale le fu subito diagnosticata la meningite: “Ricordo che arrivati all’ospedale di Padova, quando il medico ci disse che con quella meningite c’era il 3% di possibilità di sopravvivenza e che, anche il quel caso, mia figlia avrebbe subito danni devastanti agli arti e agli organi interni, non volevamo crederci”. Ma Ruggero e Teresa non si sono mai arresi e negli anni hanno fatto crescere la loro associazione, aiutando così centinaia di ragazzi vittime dello stesso destino: malattie o incidenti che portano all’amputazione degli arti. Quello che parla di più e, di solito, Ruggero. Gli brillano gli occhi ogni volta che nomina sua figlia. Occhi che si emozionano anche a ricordare i giorni difficili, dei dolori delle medicazioni, ma necessarie. Oggi Bebe Vio è una ragazza molto fortunata come una mamma e un papà così, e adesso è concentrata sui giochi paraolimpici del 2024 che si terranno a Parigi. Intanto, le sue serate le trascorre in compagnia degli amici, ma anche della nuova fiamma: Gianluca Viscio, ragazzo 30enne, fotografato assieme a lei nei locali di Trastevere a Roma.

