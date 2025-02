Ruggiero, chi è il cavaliere con cui Barbara De Santi ha lasciato Uomini e donne

È nata una nuova coppia a Uomini e donne che, al tempo stesso, deve dire addio ad una delle storiche protagoniste del Trono over negli ultimi anni: Barbara De Santi. Come emerso dalla registrazione di ieri delle nuove puntate, secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la celebre Dama del dating show di Maria De Filippi ha finalmente trovato l’amore che risponde al nome di Ruggiero, Cavaliere con il quale ha instaurato una breve conoscenza sino alla decisione di uscire insieme dal programma.

Come riporta TvBlog, Ruggiero ha 56 anni e vive a Taranto: è uno chef, ha 3 figlie e in passato avrebbe gestito diversi locali. Inoltre, non è un volto così ignoto al programma: trattasi infatti di una vecchia conoscenza di Uomini e donne, al quale partecipò anche nel 2018 e nel 2020, senza però riuscire a trovare l’anima gemella.

Barbara De Santi e Ruggiero nuova coppia: i dettagli della registrazione

Questa volta il destino sembra aver sorriso a Barbara De Santi e Ruggiero, nuova coppia uscita insieme da Uomini e donne, come verrà mostrato prossimamente in puntata. Secondo i dettagli delle anticipazioni riportati sempre da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la coppia si sarebbe ritrovata a centro studio e il loro colloquio sarebbe iniziato con una piccola discussione. Il Cavaliere avrebbe infatti confidato che tra i due ci sono stati alcuni momenti di intimità, cosa vera, ma a detta di Barbara ci sarebbero state anche cose più importanti oltre a quello.

Dopo un intervento di Gianni Sperti, la coppia si è presto riappacificata ed è così avvenuta in studio una sorta di “scelta” con tanto di petali, esattamente come succede per il Trono classico. Alla fine hanno così deciso di abbandonare insieme il programma e di vivere lontano dalle telecamere il proprio amore, a lungo ricercato dalla storica Dama dopo diversi anni nel parterre over.