Ruggiero D’Andrea torna a parlare di Barbara De Santi dopo la fine della loro storia d’amore. Ruggiero e Barbara si sono incontrati nella scorsa puntata del trono over di Uomini e Donne lasciando insieme il programma. Tuttavia, la loro relazione è finita dopo qualche mese e, dopo tre mesi dal loro ultimo incontro, si sono rivisti nello studio di Uomini e Donne per un ultimo confronto. Al centro dello studio hanno raccontato cos’è successo durante il periodo in cui Barbara è stata vicina alla sorella che ha avuto un brutto incidente.

Durante il confronto nello studio dove tutto è cominciato, Ruggiero ha ammesso che Barbara non gli è ancora indifferente ma la dama è apparsa irremovibile sottolineando di essere molto diversa da Ruggiero e di aver provato in tutti i modi a salvare la relazione. Dopo aver salutato Ruggiero, Barbara ha così deciso di restare in trasmissione.

Le accuse di Ruggiero D’Andrea a Barbara De Santi dopo il ritorno a Uomini e Donne

Ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo 3, ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, Ruggiero D’Andrea ha parlato di Barbara De Santi lanciandole una dura accusa. “Perché devi prendere in giro le persone? Tu stai là per un discorso fondamentalmente economico. Te lo dico senza problemi, perché hai le collaborazioni con i social”, le dure parole che hanno scatenato un forte dibattito sui social.

Ruggiero ha anche parlato della scelta di Barbara di uscire con Federico (conoscenza che, però, è già finita, ndr): “Un Federico che non rientra proprio nei tuoi canoni, anche per il linguaggio… Non sto disprezzando Federico, però ha una cadenza romana, è scherzoso”. Infine, nel corso dell’intervista, Ruggiero ha detto: “Fai la maestrina… Io poi non so cosa faccia Federico nella vita come lavoro, ma tu fai tanto la classista”.

