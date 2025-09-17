Ruggiero D'Andrea parla della fine della storia con Barbara De Santi svelando il motivo per cui non è andato da lei quando la sorella non stava bene.

Dopo aver partecipato in passato al trono over di Uomini e Donne, Ruggiero D’Andrea è tornato in trasmissione nella scorsa stagione dove ha conosciuto Barbara De Santi con cui è scattata la scintilla. Dopo pochi appuntamenti, infatti, il cavaliere e la dama hanno lasciato insieme la trasmissione e tra i due sembrava andare a gonfie vele. L’estate non è stata serena per Barbara De Santi che ha affrontato un periodo complicato a causa di un incidente di cui è stata vittima la sorella. Un periodo complicato durante il quale Barbara non ha avuto accanto Ruggiero che non è mai andato a trovarla.

Barbara e Ruggiero vivono in due città diverse e, durante la loro relazione, sono sempre riusciti a vedersi durante il weekend. Durante il periodo in cui la sorella di Barbara è stata male, Ruggiero non è mai andato da lei e, a svelare il motivo, è stato lo stesso cavaliere.

Ruggiero D’Andrea: ecco perché non è andato a trovare Barbara De Santi dopo l’incidente della sorella

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 15 settembre 2025, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea sono tornati in trasmissione per un confronto durante il quale in tanti si sono chiesti perché Ruggiero non sia mai andato da Barbara in seguito all’incidente della sorella. Come fa sapere Lollo Magazine, Ruggiero, in studio, ha raccontato di aver vissuto un dolore simile avendo perso il fratello e suo nipote nel giro di appena sei mesi.

Un dolore che Ruggiero porta dentro di sé e che non gli ha permesso di stare vicino a Barbara in un momento così difficile. Nonostante le spiegazioni, le strade di Barbara e Ruggiero si sono separate definitivamente: lui, infatti, ha deciso di andare via mentre Barbara ha scelto di restare in trasmissione mettendosi nuovamente in gioco per provare a trovare ancora l’amore.