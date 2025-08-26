Dopo il ritorno sui social di Barbara De Santi, Ruggiero D'Andrea rompe il silenzio e svela la verità.

Dopo mesi di assenza, Barbara De Santi è tornata sui social annunciando la lenta ripresa della sorella, vittima di un incidente. Più serena e felice per il miglioramento delle condizioni della sorella, Barbara De Santi ha ringraziato i followers per l’affetto che le ha dimostrato nel corso degli ultimi mesi. La dama storica del trono over di Uomini e Donne, tuttavia, non ha fatto alcun riferimento a Ruggiero D’Andrea, il cavaliere con cui aveva lasciato la trasmissione di Maria De Filippi e con il quale sembrava procedere tutto a gonfie vele. Nonostante, finora ad oggi, non ci fossero stati annunci ufficiali, sembrava ormai evidente che tra Barbara e Ruggiero fosse tutto finito.

Oggi, però, la rottura tra la dama e il cavaliere di Uomini e Donne è diventata ufficiale. Ad ufficializzare la situazione è stato lo stesso Ruggiero D’Andrea, al centro di voci di gossip per le foto in cui è in compagnia di un’altra donna.

Le parole di Ruggiero D’Andrea dopo l’addio a Barbara De Santi

Il ritorno sui social di Barbara De Santi non è passato inosservato perché la dama del trono over di Uomini e Donne ha scelto di eliminare tutte le foto in cui era insieme a Ruggiero D’Andrea. Contemporaneamente, il cavaliere ha condiviso una storia in cui brinda insieme ad un’altra donna. Un contenuto social che ha scatenato i commenti del web secondo cui nella vita di Ruggiero ci sarebbe un’altra donna.

A svelare la verità, tuttavia, è stato lo stesso Ruggiero che, di fronte ai tanti pettegolezzi sulla propria vita privata, ha deciso di rompere il silenzio mentre si gode gli ultimi giorni di mare. “Buongiorno a tutti. Faccio questo appello per le varie illazioni”, comincia così il video del cavaliere. “Non sto con nessuno, sono single. Le mani che avete visto sono quelle di amiche, sorelle che mi stanno vicino, mi vogliono bene, mi sostengono. Spero di essere stato esaustivo nella risposta”, conclude.

