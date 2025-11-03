I 60 anni dal Concilio Vaticano II, l'unità della Chiesa (anche grazie Ratzinger) e la pace di Papa Leone XIV: cosa ha detto il cardinale Camillo Ruini

60 ANNI DOPO LA FINE DEL CONCILIO VATICANO II: IL CARDINALE RUINI “SCARDINA” LO SCONTRO PROGRESSISTI-TRADIZIONALISTI

Ta gli anni Ottanta e i primi Duemila, il cardinale Camillo Ruini ha rappresentato una delle figure non solo più autorevoli della Chiesa italiana, ma anche l’elemento di maggior equilibrio tra gli esiti del Concilio Vaticano II e la tenuta della tradizione ecclesiale: intervistato dal “Foglio”, l’ex capo della CEI si sofferma su quanto emerso nella storica età conciliare del Novecento, ristabilendo la verità storica sulle (presunte) divisioni tra la “destra” e la “sinistra” della fede cattolica.

Secondo Ruini, un conto è parlare di quanto avvenne durante il Concilio, e un altro è quanto avvenuto al termine del grande raduno della Chiesa globale: durante gli anni del Concilio si sono formate due “componenti” interne a cardinali e vescovi, una “maggioranza” più vicino ai temi progressisti, e una “minoranza” invece nettamente più conservatrice per i valori della Chiesa. Come racconta il cardinale al collega Matzuzzi, le due componenti erano comunque unite nel sollecitare il bene della Santa Chiesa di Dio, diverso invece da quella terza parte formatasi solo negli anni a venire dell’evento di Roma.

Nella minoranza è nato infatti un gruppo che rifiutava del tutto gli insegnamenti conciliari, puntando ad una tradizione “antica” e intransigente. Va infine riconosciuto che anche nella “maggioranza” del Concilio, nacque una frangia ultra-progressista che vedeva di cattivo occhio il compromesso finale inserito nei documenti conciliari, in quanto «si facevano eccessive concessioni ai conservatori».

LA PACE DI PREVOST E L’OPERA PREZIOSA DI RATZINGER: DOVE RIPARTIRE PER IL FUTURO DELLA CHIESA

La potenziale divisione che poteva esplodere negli anni successivi al Concilio Vaticano II venne però evitata, sottolinea Ruini, da illustri rappresentanti presenti negli anni conciliari che si opposero «alla deriva» dello scontro tutt’altro che di fede. Un vero terzo gruppo a “metà” tra conservatori e progressisti – al cui interno spicca la figura del cardinale Ratzinger, poi Benedetto XVI – salvò completamente l’unità della Chiesa, unendo le novità importanti del Concilio assieme al fedele insegnamento della Chiesa.

Dal Pontefice tedesco, come prima di lui anche Paolo VI e Giovanni Paolo II, furono secondo il cardinale Ruini i veri “difensori” della tradizione ecclesiale, resistendo ai diversi tentatici di modifiche “radicali” su temi e principi della Chiesa Cattolica: su questo, osserva l’ex n.1 della CEI, Papa Francesco ha lasciato intendere di non gradire particolarmente tale ruolo («vera o falsa che sia tale impressione»), e per questo le tendenze progressiste hanno cominciato ad allontanarsi sempre più dalla tradizione ecclesiale.

È in questo contesto che il Pontificato di Papa Leone XIV arriva al momento “giusto”, compiendo quello che Ruini definisce «miracolo ecclesiologico»: ha portato in sostanza una pace e serenità «con la sua sola elezione nella Chiesa». Resta ora da capire come nei prossimi anni di magistero verrà mantenuta tale “pacificazione” tra le diverse anime presenti nella “sposa di Cristo”.

L’augurio, spiega Ruini al “Foglio”, è che possa sempre mantenersi, anche se ovviamente qualcosa potrebbe modificarsi quando Papa Prevost dovrà affrontare le tante questioni dirimenti della Chiesa presente e del futuro. In merito però allo scontro attuale tra presunti “cattolici adulti” e “cattolici di destra”, Ruini è tranciante: «sono rivendicazioni che mi sfuggono, sono questioni che non mi interessano», dato che sono più sui giornali che non effettivamente nelle vere comunità cattoliche sparse nel Paese.