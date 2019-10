Rula Jebreal/ “Attacco turco in Siria un favore ai nazionalisti” (Che tempo che fa)

Rula Jebreal oggi, domenica 13 ottobre 2019, ospite di Che tempo che farà, programma condotto da Fabio Fazio e in onda su Rai 2. La giornalista nelle ultime ore è finita al centro di un caso social: un suo tweet sulla guerra Turchia-Siria ha suscitato vibranti polemiche. A proposito della minaccia di Recep Erdogan di inviare 3,6 milioni di profughi in Europa, in caso di sanzioni contro Ankara, la cronista di Haifa ha commentato: «Sta armando i rifugiati disperati. Questo è esattamente il tipo di retorica che dà potere ai nazionalisti della xenofobia che armano la paura e l’odio contro i migranti». Un post che ha raccolto centinaia di repliche nel giro di poche ore: per i più, la Jebreal avrebbe dovuto condannare l’azione militare contro curdi e cristiani piuttosto che tirare in ballo la pericolosa retorica sovranista.

RULA JEBREAL E LO SCONTRO CON GIORGIA MELONI

Il caso Turchia-Siria ma non solo. Recentemente Rula Jebreal è stata al centro di una polemica social con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. «La misura di un paese democratico è in come tratta le donne. Gli attacchi sessisti verso le due ministre trasmettono un’immagine dell’Italia non tanto diversa dai talebani. Chi chiede perché siamo il fanalino di coda dell’Europa la risposta la trova in questi attacchi vergognosi», le parole della giornalista su Twitter, dove ha allegato anche un’immagine che ritrae una foto fake di fascisti alla manifestazione di Fratelli d’Italia. Come evidenziato da Libero, non è tardata ad arrivare la replica della Meloni: «La foto è di luglio scorso e non della nostra manifestazione, vergognati. E non farci lezioncine sul rispetto delle donne: io sono la donna più insultata d’Italia, ma non ti ho mai sentita. Sei ridicola».

CHI E’ RULA JEBREAL

Giornalista e scrittrice israeliana naturalizzata italiana e residente in Italia, Rula Jebreal si è trasferita nel Belpaese nel 1993 per studiare fisioterapia all’Università di Bologna. Quattro anni più tardi ha iniziato la carriera da giornalista, collaborando con quotidiani del calibro de Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione. Nel 2003 ottiene la conduzione dell’edizione notturna del telegiornale LA7, emittente per cui condurrà prima la rubrica Pianetà 7 e poi Omnibus. Senza dimenticare “Mission – Il mondo che il mondo non vuole vedere”, al fianco di Michele Cucuzza. Una carriera di successo in tv affiancata a quella da scrittrice: Ricordiamo La strada dei fiori di Miral (2004), La sposa di Assuan (2005), Divieto di soggiorno. L’Italia vista con gli occhi dei suoi immigrati (2007) e Miral (2010), portato sul grande schermo da Julian Schnabel in un film presentato al Festival di Venezia 2010.



© RIPRODUZIONE RISERVATA