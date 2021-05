Rula Jebreal, Piroso: “Condusse Omnibus con soli uomini”/ “Parità a giorni alterni”

Rula Jebreal, nei giorni scorsi, è tornata a fare parlare di sé per via della mancata partecipazione, in qualità di ospite, a Propaganda Live, la trasmissione di La 7 condotta da Diego Bianchi, in quanto unica donna tra gli “invitati”. Antonello Piroso, quest’oggi, attraverso le colonne de “La Verità” sottolinea quanto segue: “La decisione di Jebreal di astenersi dall’ospitata chez Zoro è stata legittima. Chiunque all’ultimo momento può cambiare idea, anche se c’è chi l’ha rimproverata per aver perso l’occasione di commentare quanto sta tragicamente succedendo nella tormentata striscia di Gaza”.

Su Twitter, la giornalista spiego così il suo “no”: “Le mie parole al Festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita”. Piroso, di fronte a queste affermazioni, dice: “Peggio mi sento. Perfino i suoi fan hanno storto il naso, chi eccependo sulla maggior pregnanza del tema dell’uguaglianza tra i sessi rispetto a quello di un conflitto bellico in atto, chi ricordandole che il Sanremo da lei evocato vedeva la partecipazione di Georgina Rodriguez solo perché compagna di Cristiano Ronaldo, chi la scarsa coerenza con se medesima visto che in precedenza non era stata altrettanto tranchant”.

RULA JEBREAL, PIROSO: “NON DISSE NO NEL 2005…”

In merito alla questione Rula Jebreal, Antonello Piroso ricorda su “La Verità” che nel 2005 la donna approdò alla conduzione di “Omnibus”, ma all’epoca “non espresse alcun tipo di rilievo sull’ambiente tracimante testosterone in cui era costretta ad operare, dall’azionista – Marco Tronchetti Provera, in quanto a capo di Telecom – in giù: l’amministratore delegato Antonio Campo Dall’Orto, il responsabile del palinsesto Lillo Tombolini, il direttore generale Marco Ghigliani, i citati Giustiniani, Ferrara e Lerner, ma anche Maurizio Costanzo e Paolo Mieli nel ruolo di amichevoli consiglieri”. Poi, un altro episodio: nel novembre 2006 andò da Michele Santoro ad Annozero. “Con lei – rimarca Piroso –, unica signora presente, cinque uomini: Antonio Di Pietro, Marco Travaglio, Filippo Facci, Renato Brunetta e Giulio Sapelli, verso il quale gli altri indirizzeranno l’urticante sospetto di averla gratificata di un inelegante commento fuori onda: ‘Gnocca senza testa’”. Infine, nel 2020, Rula Jebreal andò ospite da Corrado Formigli a Piazzapulita con quattordici uomini presenti: “Rula – conclude Piroso – i princìpi morali che guidano la tua vita quando e perché si sono appalesati in modo così categorico? Queste sono le tue fragilità. Allora, invece, di farci la morale, di giudicarci con antipatia, dovresti guardarci con affetto”.

