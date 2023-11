Rulli del Genodrome eliminati a Ciao Darwin 9: perché?/ Ecco come sono stati sostituiti

Ciao Darwin 2023, perché non ci sono più i rulli nel Genodrome?

Chi ha in passato seguito Ciao Darwin e ha deciso di tornare a vederlo nella nuova edizione, esordita il 24 novembre su Canale 5, si sarà accorto di qualche cambiamento nella primissima prova fisica: il Genodrome. Nel particolare, la prova che prima anticipava il volo finale, quello in cui il concorrente deve rimanere attaccato ad un muro di gomma per più tempo possibile, era proprio quella dei rulli.

I concorrenti dovevano quindi correre su questi cilindroni girevoli, cercando di arrivare dall’altra parte senza cadere in acqua. Ora i rulli sono stati sostituiti da una prova in acqua, in cui i concorrenti devono essere trasportati da una parte all’altra senza toccare, appunto, l’acqua.

I rulli del Genodrome sostituiti a Ciao Darwin 2023, ecco perché e come

Chi si chiede perché forse non ricorderà quanto accaduto nel 2019, quando un concorrente è caduto dai rulli in acqua, riportando ferite gravi a tal punto da rimanere paralizzato. Stiamo parlando di Gabriele Marchetti, oggi tetraplegico proprio a causa dell’incidente avuto mentre correva sui rulli del Genodrome. Una vicenda dolorosa e molto spinosa, che si è conclusa con una causa nella quale sono però stati assolti gli imputati.

