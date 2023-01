Rullo di tamburi/ Su Rete 4 il film con Charles Bronson

Rullo di tamburi, film di Rete 4 diretto da Delmer Daves

Rullo di tamburi è un film western del 1954, che andrà in onda oggi, martedì 17 gennaio, su Rete 4, a partire dalle ore 16:40. Girato negli Stati Uniti da Delmer Daves, e distribuito in Italia da Warner Bros, si tratta di uno dei film più riusciti del regista, che negli anni ’50 è diventanto uno dei maggiori esponenti del genere western. Oltre alla regia, in Rullo di tamburi Daves si è anche occupato del soggetto e sceneggiatura, oltre a esserne produttore. La colonna sonora porta il nome del premio Oscar Victor Young, anch’egli particolarmente apprezzato in ambito western, mentre tra i protagonisti figurano Alan Ladd (che tornerà a lavorare con Daves 4 anni dopo nel film Gli uomini della terra selvaggia) assieme a una Audrey Dalton appena ventenne.

Tra gli altri c’è anche l’italiana Marisa Pavan, nel ruolo di Toby. Per interpretare alcuni nativi nativi americani non sono stati presi attori di effettivamente indigeni, ma tra gli altri troviamo l’attore italo-americano Anthony Caruso e l’americano Charles Bronson. Nonostante la scelta di alcuni attori ‘bianchi’ nel ruolo di indigeni, e la trama a tratti ambigua, il messaggio del film è ritenuto essere quello di pace tra le fazioni, piuttosto che intento a dipingere i coloni come i buoni. Inoltre la critica ha speso parole d’encomio per la performance di Charles Bronson, nei panni del Capitano Jack.

Rullo di tamburi, la trama del film

A fare da sfondo alla trama di Rullo di tamburi c’è la guerra tra le truppe americane e le tribù indigene dei Modoc avvenuta a cavallo tra il 1872 e il 1873, in Oregon e California. A fare da protagonista alla vicenda è Johnny MacKay, inviato in Oregon dal presidente a fare da mediatore nei dissidi tra i coloni, i militari e i nativi. Durante il viaggio, MacKay viene aggredito da un gruppo in indigeni (rinnegati dalla loro tribù) insieme ai suoi compagni di viaggio.

I rinnegati modoc sono guidati da un certo Capitano Jack, che è il responsabile delle aggressioni che tormentano i dintorni, come Johnny scoprirà facendo la conoscenza dei figli di un capo tribù modoc. Con la compagnia dei due nativi, Johnny terrà dei colloqui coi rinnegati riguardo la pace nella zona, ma questi incontri sfociano nella violenza che costerà perdite umane per entrambe le fazioni. Da qui i gruppi di rinnegati si disperdono, e tra intrighi e sotto trame amorose, inizia la caccia all’uomo di Johnny per trovare il Capitano Jack e consegnarlo alla giustizia.

