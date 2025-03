Chi è Rumeysa Gelgi, la donna più alta del mondo

Rumeysa Gelgi è la donna più alta del mondo e oggi, mercoledì 26 marzo 2025, è tra le protagoniste della nuova puntata de Lo show dei record. Rumeysa è da ormai 10 anni nei Guinness World Records. Ha raggiunto il record per la prima volta nel 2014 quando, a 17 anni, è diventata l’adolescente più alta del mondo. Crescendo ha continuato a mantenere il record e con un’altezza di 215,16 cm è diventata la donna più alta del mondo.

L’altezza di Rumeysa è dovuta ad una malattia rara che si chiama sindrome di Weaver. Si tratta di una malattia rarissima che è dovuta ad una mutazione genetica che accelera la crescita e la maturazione scheletrica. Sin da bambina, infatti, l’altezza della donna era fuori dal normale. Già da bambina, Rumeysa si era resa conto di avere un aspetto fisico diverso da quello dei suoi coetanei. Oggi, però, convive tranquillamente con la sua altezza.

Le parole di Rumeysa Gelgi

Rumeysa Gelgi, entrando nel Guiness World Record, è diventata famosa in tutto il mondo. Ai microfoni di Fanpage ha rilasciato alcune dichiarazioni svelando com’è il suo rapporto con l’altezza. “La mia crescita eccessiva avviene dalla nascita. Sono sempre stata una bambina grande, di più rispetto a quelli della mia età. Ho sempre avuto un corpo femminile di grandi dimensioni per quanto possa ricordare. Non mi conosco in nessun altro modo”, ha raccontato nel 2024.

Rumeysa, oggi, conduce tranquillamente la sua vita e ha anche un profilo Instagram seguito da quasi 160mila followers dove pubblica foto e video che la riguardano raccontando com’è la vita di una donna alta più di due metri.

