RUMORS CONFINDUSTRIA/ “Rimpasto” e cambio dei vice presidenti: a rischio (anche) Bonomi…

Tira brutta aria in Confindustria. Tutti i grandi elettori del presidente Carlo Bonomi, così come il suo direttivo, hanno scoperto dai giornali che il numero uno di Viale Astronomia aveva dato la propria disponibilità per la presidenza della Lega Calcio. Uno sgarbo istituzionale che non è piaciuto a nessuno, così come la convinzione espressa da Bonomi di avere tempo libero in un momento così delicato per le imprese aderenti.

Il manager cremasco è in viaggio di nozze alle Maldive e ha staccato il telefono, ma al suo ritorno il 24 febbraio avrà tante spiegazioni da dare. A maggio scade il primo biennio della sua presidenza, un mandato complicato dal Covid che lo ha molto isolato dalla sua base. Al mid term viene rinnovata la squadra, e si vocifera di qualche cambiamento soprattutto sulle vice presidenze.

Il posto di Bonomi non dovrebbe essere in bilico, ma non è escluso che qualcuno possa approfittare di questo scivolone per chiedere un immediato avvicendamento.

