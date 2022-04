RUMORS CORRIERE/ Cosa c’è dietro la “smobilitazione” dell’economia?

Aria di smobilitazione all’economia del Corriere della Sera. Stefano Agnoli è andato a fare il portavoce del ministro Roberto Cingolani, Fabrizio Massaro a MF, dove sarà vice direttore, la firma Sergio Bocconi è andato in pensione, mentre Maria Silvia Sacchi, l’inventrice del Festival del Capitalismo Familiare, lascia per motivi non chiari. Ma che cosa sta succedendo?

Nei corridoi di via Solferino si vocifera che alla base delle uscite ci sia il malcontento per come viene gestita l’Economia, l’inserto economico del lunedì. Si dice che molti pezzi siano a pagamento, e ci si fanno molte domande sul ruolo di Filiberto Zovico, che grazie a un rapporto di ferro con il vice direttore Daniele Manca, fa il bello e cattivo tempo. In particolare Zovico, che di mestiere vende pubblicità con la sua Post Editori, andrebbe in giro a proporre alle aziende uscite sul settimanale in cambio di inserzioni. Spesso, addirittura, chiederebbe contratti con la sua azienda per ottenere copertine o articoli di rilievo.

Non si può non notare che moltissime prime pagine riguardano sconosciute aziende venete, territorio di caccia di Zovico. Ai giornalisti, peraltro, non è chiaro se tutto questo sia fatto su mandato dell’editore Urbano Cairo, o se passi sotto il suo livello di attenzione, e quindi i ricavi non andrebbero nemmeno a RCS.

Quando qualche giornalista chiede al marketing, questi si trincerano dietro il silenzio e dicono che non ne sanno nulla. Il cdr non è più quello di una volta e abbozza. Ma i giornalisti seri non apprezzano questo sistema e preferiscono cambiare aria.

