RUMORS SUL COLLE/ Berlusconi agli alleati: “Se mi fregate la pagate tutti”

La cucina sporca la faranno fare ai democristiani: Udc di Cesa, “Cambiamo” di Toti, “Noi con l’Italia” di Lupi. Saranno loro a “cagare dubbi”, come si dice a Firenze: “Silvio pensaci”, “Silvio non ti bruciare”, “Ritagliati un ruolo da padre nobile”, i tre moschettieri bianchi hanno pronte le note giuste da far risuonare nel vertice convocato a Villa Grande, dove Silvio Berlusconi proverà domani a compattare il centrodestra sulla sua candidatura al Quirinale.

Presidente della Repubblica, Letizia Moratti si sfila/ “Berlusconi unico nome Cdx”

Ma i suoi due allievi – come li chiama lui – Salvini e Meloni hanno già deciso: non se ne parla nemmeno. Hanno già deciso che la candidatura di Silvio è un azzardo troppo grosso. Spiega un colonnello leghista: “Se Berlusconi perde, il centrodestra entra in campagna elettorale con una sconfitta clamorosa, e si candida a beccarsene un’altra alle elezioni, anche perché Forza Italia imploderebbe”.

Pera: "Candidato al Colle? Se smentisco confermo"/ "Berlusconi fa bene a provarci"

Il non detto è che un’elezione di Berlusconi sarebbe anche peggio per i due partiti sovranisti: Silvio vestirebbe gli abiti regali, e chi si è visto si è visto. Ecco che Salvini ha arruolato i partitini centristi per convincere Berlusconi al passo indietro.

“Sarà dura” dice un sottosegretario forzista sotto anonimato, “per il dottore è la partita della vita, e lui piuttosto scioglie Forza Italia, ma non molla”.

Già, Forza Italia. Resisterà al terremoto di gennaio? I ministri azzurri non scommettono sul futuro del partito: la Gelmini si è già ritagliata un ruolo nel nuovo centro di Renzi e Toti, Brunetta sogna un interregno da premier con Draghi al Colle, la Carfagna è ancora indecisa.

Matteo Renzi/ "Quirinale? Destra ha i numeri ma è priva di strategia e candidato"

Ma forse sarà proprio Silvio a sciogliere il partito, e con esso i dubbi dei colonnelli: “Se mi fregano, stavolta la pagano” ha sibilato. E c’è da scommettere che la pagheranno proprio tutti.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA