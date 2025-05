Run all night – Una notte per sopravvivere, film su Italia 1 diretto da Jaume Collet-Serra

Mercoledì 28 maggio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller dal titolo Run all night – Una notte per sopravvivere. Questo progetto cinematografico del 2015 è co-prodotto da Warner Bros. Pictures e RatPac-Dune Entertainment e vede alla regia Jaume Collet-Serra, cineasta spagnolo che ha lavorato in diverse occasioni con Warner Bros, come ne La maschera di cera (2004) e Orphan (2009). La parte musicale è invece realizzata da Junkie XL, musicista che ha collaborato a diversi lungometraggi di successo, tra cui Deadpool (2016) e Tomb Raider (2018).

Nei panni dell’ex sicario Jimmy Conlon troviamo l’attore Liam Neeson, che nei prossimi mesi tornerà sul grande schermo con il reboot di Una pallottola spuntata (2025). Al suo fianco, l’attore svedese Joel Kinnaman, celebre per il personaggio di Alex Murphy in RoboCop (2014). Nel cast anche: Joel Kinnaman, Ed Harris, Génesis Rodríguez, Boyd Holbrook, Vincent D’Onofrio e Common.

La trama del film Run all night – Una notte per sopravvivere: storia della redenzione di un sicario che vuole salvare il figlio

Run All Night – Una notte per sopravvivere segue la storia dell’ex sicario Jimmy Conlon, conosciuto nel settore con il soprannome de “Il Becchino”.

L’uomo trascorre le sue giornate cercando di dimenticare il suo sanguinoso passato con l’aiuto dell’alcool e cercando di sfuggire al detective John Harding. Un giorno Conlon scopre che suo figlio Mike, con cui non ha più rapporti da tempo, è nel mirino della criminalità organizzata e così si trova di fronte ad un bivio: chiudere un occhio per fedeltà ai malviventi con cui ha trascorso la sua vita o proteggere la sua unica famiglia che ha abbandonato in passato?

Mike, intanto, è costretto a nascondersi in un disperato tentativo di sopravvivenza e forse è proprio questa l’occasione che il protagonista aspettava per redimersi dai suoi peccati. Conlon ha solo una notte di tempo per fare una scelta che cambierà per sempre la sua esistenza. Per proteggere suo figlio l’uomo dovrà voltare le spalle al suo ex boss e diventerà uno dei personaggi più ricercati di tutta Brooklyn: riuscirà a mettere in salvo sé stesso e suo figlio?