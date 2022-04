Run all night Una notte per sopravvivere/ Su Italia 1 il film con Liam Neeson

Run all night Una notte per sopravvivere, filmdi Italia 1 diretto da Jaume Collet-Serra

Run all night Una notte per sopravvivere arricchisce la programmazione televisiva di Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 28 aprile, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana del 2015 prodotta da varie case cinematografiche tra cui RatPac-Dune Entertainment, diretta dal regista Jaume Collet-Serra, soggetto e sceneggiatura scritti da Brad Ingelsby, il montaggio è stato eseguito da Craig McKay e Dirk Westervelt, le musiche della colonna sonora sono di Junkie XL mentre i costumi indossati dagli attori sul set sono stati realizzati da Catherine Mary Thomas.

Nel cast figurano Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Genesis Rodriguez, Boyd Holbrook, Vincent D’Onofrio e Bruce McGill.

Run all night Una notte per sopravvivere, la trama del film: un passato turbolento

In Run all night Una notte per sopravvivere Jimmy è un uomo di origini irlandesi che ha alle spalle un passato davvero turbolento che lo ha visto operare nei panni di un pericoloso Killer pronto a uccidere chiunque per denaro. A un certo punto della sua vita si vede costretto a fare i conti con la propria coscienza e infatti non riesce più ad accettare di aver strappato la vita a tante persone che non gli avevano fatto nulla. Per dimenticare tutto questo inizia a bere tantissimo ma non gli porterà niente di buono. Intanto suo figlio Mike ha iniziato a lavorare come autista di limousine dopo avere messo da parte la sua carriera da pugile. Mike ha sempre denigrato il padre per il lavoro che ha fatto e soprattutto oggi non vuole prendersene cura ma costruire soltanto una famiglia perbene con la sua adorata moglie.

Tuttavia il destino li metterà davanti ad una prova molto importante che giocoforza li farà ricongiungere perché Mike diventa testimone in maniera involontaria di un omicidio. Infatti con la sua testimonianza potrebbe far mettere le manette a un ragazzo di nome Danny che figlio di un criminale e possibile dipendente di un altro boss irlandese conosciuto con il nome di Swah Maguire. Il fatto incredibile è che in passato Jimmy molto spesso è stato ingaggiato dal boss per uccidere persone che lo fronteggiano. I due si erano sempre rispettati nonostante lavorassero nel mondo del crimine perché prima c’era un codice d’onore che doveva essere rispettato da prescindere. Il loro rapporto si incrinerà inevitabilmente perché per salvare Mike, Ginny si vede costretto a riprendere la prima pistola e uccide Danny.

Il video del trailer “Run all night Una notte per sopravvivere”













