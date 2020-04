Run All Night una notte per sopravvivere/ Video, su Italia 1 il film con Liam Neeson

Run All Night una notte per sopravvivere va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 3 aprile, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nell’anno 2015 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui Rat-Pac Dune Entertainment mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Warner Bros. La regia del film è stata curata da Jaume Collet-Serra, il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Brad Ingelsby, il montaggio è stato eseguito da Craig McKay e Dirk Westervelt mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Junkie XL. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori famosi tra cui ricordiamo Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Genesis Rodriguez, Boyd Holbrook e Vincent D’Onofrio.

Run All Night una notte per sopravvivere, la trama del film

Ecco la trama di Run All Night una notte per sopravvivere. Jimmy è un uomo americano di origini irlandesi che purtroppo è diventato un killer professionista al servizio di potenti boss malavitosi. Per lui l’esistenza non è stata delle più semplici e soprattutto è costantemente alle prese con i sensi di colpa che lo pervadano per il fatto di aver ucciso nel corso della propria carriera tantissimi innocenti. Jimmy ha un figlio di nome Michael che non vuole assolutamente avere nulla a che fare con lui per questa sua scelta professionale. Il ragazzo non ha però assolutamente preso in considerazione il fatto che suo padre non abbia voluto effettuare di proposto questa scelta bensì sia stata dettata da una vera e propria esigenza per poter sopravvivere in una società che all’epoca non offriva tante alternative soprattutto per quanti come lui erano immigrati da altri paesi.

Michael così ha deciso di costruirsi una vita per così dire tranquilla e onesta cercando di tenere fuori suo padre che dal proprio tanto non può far altro che biasimarlo per questa scelta. Tuttavia ben presto il ragazzo dovrà necessitare dell’aiuto del padre in quanto si dovrà confrontare con un ragazzo di nome Danny che è il figlio di un potente boss malavitoso di origini irlandesi che peraltro è anche il capo dello stesso Jimmy.

I contrasti esistenti tra i due ragazzi metteranno a dura prova la più che decennale amicizia che si è installata tra Jimny e il suo capo mettendo in essere delle cose davvero pericolose portando ad un vero e proprio contrasto di natura criminale che avrà delle conseguenze nefaste per entrambi. Jimmy dovrà cercare di capire cosa si è più giusto fare e soprattutto come aiutare suo figlio a non avere delle ripercussioni che potrebbero a sua volta stravolgere la sua di vita. Naturalmente ci sarà da prendere anche in considerazione il fatto che i genitori dei due ragazzi sono anche rispettosi di quello che viene visto come un codice etico tra malviventi.

