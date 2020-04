Runner senza mascherina pestato a sangue / “C’è un clima da caccia alle streghe”

Pubblicità

Un ingegnere di Sant’Agostino di Albignasego è stato protagonista di una brutta disavventura a Padova. Stava correndo in compagnia con il suo cagnolino, ma due uomini non gli hanno perdonato il fatto che non portasse la mascherina. “C’è un clima da caccia alle streghe”, ha dichiarato il runner in un’intervista a Il Mattino di Padova. Il malcapitato si è preso un brutto spavento, oltre a rimediare diverse fratture al naso ed un volto visibilmente segnato: “Stavo facendo una corsa in tenuta sportiva, avevo una felpa intorno al collo pronto ad alzarla sul viso se avessi incrociato qualcuno. In linea d’aria ero ad un centinaio di metri da casa. Non c’era anima viva, ero solo con il mio cagnolino“, ha raccontato. Sulla sua strada ha incontrato due uomini piuttosto nervosi, che lo hanno minacciato e insultato. Il cagnolino, spaventato, avrebbe costretto il padrone a fermarsi, favorendo l’arrivo dei due uomini che sono arrivati alle mani. La situazione purtroppo è degenerata e l’ingegnere di Sant’Agostino di Albignasego ha pagato un conto salatissimo.



