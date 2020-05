Rupert Grint di Harry Potter è diventato papà/ Georgia Grome ha partorito una bambina

Pubblicità

La star di Harry Potter Rupert Grint ha dato il benvenuto alla sua prima figlia avuta dalla compagna Georgia Groome. L’attore, noto per aver interpretato Ron Weasley nella celeberrima saga di maghi, è diventato papà per la prima volta e ha condiviso la notizia nella serata di ieri, 7 maggio. Grint è dunque il primo tra i protagonisti della serie di film di Harry Potter – Daniel Radcliffe ed Emma Watson – a diventare un genitore. La notizia della gravidanza della sua compagna Georgia è arrivata soltanto un mese fa. In quell’occasione il 31enne ha annunciato a tutti che a breve sarebbe diventato genitore. La notizia è comunque arrivata dopo che la bella Georgia è stata avvistata con il pancione durante una breve uscita a Londra.

Pubblicità

Rupert Grint e Georgia Grome sono diventati genitori di una bambina

La conferma della nascita della bambina, della quale al momento non è stato svelato il nome, è arrivata da un portavoce della coppia che ha comunicato: “Rupert Grint e Georgia Groome sono lieti di confermare la nascita della loro bambina. Per favore, vi chiediamo di rispettare la loro privacy in questo momento molto speciale.” Ricordiamo che Rupert Grint e Georgia Groome stanno insieme da quasi dieci anni. La coppia ha attraversato numerosi tira e molla, ma ha sempre tenuto molto privata la relazione. L’anno scorso si era ipotizzato che si fossero sposati in gran segreto dopo aver avvistato alla mano sinistra dell’attrice 28enne un anello simile alla fede. Tuttavia non sono mai ma arrivate conferme a riguardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA