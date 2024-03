Rush Hour – Due mine vaganti, Italia 1/ Action comedy con la star Jackie Chan, oggi, domenica 3 marzo 2024

Rush Hour – Due mine vaganti, diretto da Brett Ratner

Domenica 3 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,30, l’action comedy del 1998 dal titolo Rush Hour – Due mine vaganti.

La pellicola è diretta dal regista Brett Ratner, che si occuperà anche delle riprese dei due capitoli successivi, Colpo grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2 (2001) e Rush Hour – Missione Parigi (2007).

Le musiche hanno invece la firma del noto compositore argentino Lalo Schifrin, autore delle colonne sonore di diversi progetti di successo, come Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan e Mission: Impossible.

I due protagonisti sono interpretati da Jackie Chan, attore e artista marziale diventato celebre in tutto il mondo per la sua partecipazione a più di 200 action movie, e Chris Tucker, diventato uno degli attori più pagati di Hollywood proprio grazie alla sua partecipazione alla saga di Rush hour.

La trama del film Rush Hour – Due mine vaganti: un cinese e un americano in una combinazione esplosiva

Rush Hour – Due mine vaganti è ambientato in Cina, più precisamente ad Hong Kong, dove Lee (Jackie Chan), ispettore capo delle forze di polizia e grande amico dell’ambasciatore Solon Han (Tzi Ma), porta a termine un’incursione presso il porto della città, con l’obiettivo di catturare uno dei più celebri e pericolosi criminali della zona, Juntao.

Durante questa missione, Lee non riesce a catturare il bandito, però recupera alcuni prestigiosi manufatti cinesi, ostacolando così il traffico di queste opere all’estero.

A distanza di due anni, il console Han si è trasferito con la sua famiglia negli Stati Uniti, a Los Angeles, ed è qui che la figlia, Soo Yung, viene rapita da uno degli uomini fedeli a Juntao, Sang (Ken Leung), deciso a vendicarsi per quanto successo in Cina anni prima.

Così l’uomo chiede aiuto a Lee di occuparsi del salvataggio della ragazza, ma l’FBI impone che vi sia un agente americano al fianco di quello cinese.

Lee è così costretto a collaborare con lo spumeggiante detective James Carter (Chris Tucker); i due hanno caratteri e modi di portare a termine le indagini completamente diversi e riuscire a trovare un modo per lavorare insieme sarà tutt’altro che facile…

