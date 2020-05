RUSH/ Su Rai 3 il film sulla storia “vera e appassionante” di Niki Lauda (21 maggio)

Pubblicità

Rush viene premiato da ilMorandini che lo recensisce con tre stellette e mezzo sulle cinque messe a disposizione: “Scritto dall’ottimo Peter Morgan e diretto dal prolifico Ron Howard è un film interessante, il migliore sulla Formula 1 dopo Grand Prix di John Frankenheimer. Ambientato negli anni settanta è la storia vera dell’austriaco Niki Lauda della Ferrari e del suo avversario James Hunt su McLaren”. Il film è talmente coinvolgente che non sorprende solo i grandi appassionati di sport, ma riesce a tenere incollati anche quelli che i motori non li seguono per niente. Una storia vera che ci porta a vivere delle emozioni anche slegate dalla pista con due attori stratosferici che recitano con personalità e la voglia di avere i fari puntati su di loro. Rush va in onda su Rai 3 e grazie a RaiPlay lo seguiremo in diretta streaming cliccando qui. Clicca qui per il video del trailer.

Il film sulla storia di James Hunt e Niki Lauda

Rush è un film del 2013 diretto da Ron Howard e andrà in onda alle ore 21.10 su Rai 3 oggi 21 maggio 2020. Chris Hemsworth e Daniel Brühl portano sullo schermo l’accesa rivalità tra i famosi piloti di Formula 1, James Hunt e Niki Lauda. Spaziando tra più generi diversi – biografico, drammatico e sportivo – Howard fa rivivere agli spettatori la competizione che c’era tra i due sportivi degli anni settanta. La colonna sonora del film è firmata da Hans Zimmer, compositore, autore di moltissime colonne sonore cinematografiche e produttore discografico tedesco. Nell’arco della sua carriera ha vinto svariati premi, tra cui il Golden Globe nel 2001, come miglior colonna sonora per Il Gladiatore.

Si è distinto come una delle pellicole più interessanti sulla Formula 1. Non a caso ha ricevuto molte candidature, aggiudicandosi il premio BAFTA nel 2014 per il miglior montaggio, curato da Dan Hanley e Mike Hill. L’interpretazione di James Hunt da parte di Chris Hemsworth, noto per il ruolo di Thor, dio del tuono, nei film della Marvel, è stata apprezzata dai più, ma è stato Daniel Brühl (Niki Lauda) a riscuotere maggior successo. Ha ricevuto infatti molteplici candidature come attore non protagonista. Nel cast di Rush emerge anche un nome piuttosto noto nel panorama attoriale italiano, ossia Pierfrancesco Favino, che interpreta Clay Regazzoni, compagno di squadra svizzero di Niki Lauda.

Rush, la trama del film

Rush racconta il rapporto conflittuale tra i due campioni di Formula 1: l’austriaco Niki Lauda (Daniel Brühl) che correva con la Ferrari e l’inglese James Hunt (Chris Hemsworth) con McLaren. Il primo proviene da una famiglia dell’alta borghesia, è altezzoso, sicuro di sè e felicemente sposato. Unica pecca: il suo volto, rimasto sfigurato dopo un incidente in Germania. Hunt invece è un divo, biondo e bello, circondato sempre da molte donne e dipendente dall’alcol. Howard ripercorre la storia dei due fuoriclasse partendo dalle gare minori, passando per il Gran Premio di Spagna, il Gran Premio di Francia fino al Gran Premio di Germania, in cui Niki Lauda verrà coinvolto nel terribile incidente. Gara dopo gara, la tensione tra Lauda e Hunt aumenta fino ad arrivare allo scontro finale, il Campionato Mondiale sul Circuito del Fuji in Giappone nel 1976.

Video, il trailer di Rush

