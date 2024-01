Russel Crowe ha origini italiane (di Ascoli Piceno) ma il sindaco svela un retroscena/ “C’entra Garibaldi “

Russel Crowe pronto a diventare cittadino italiano: il sindaco di Ascoli svela un retroscena sulle origini

Russel Crowe ha origini italiane, nei giorni scorsi è venuto fuori il sorprendente retroscena sull’attore di Hollywood interprete immortale di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore. Per l’esattezza si è scoperto che gli antenati dell’attore erano marchigiani, più precisamente originari di Ascoli Piceno. Adesso, invece, a fornire nuovi e clamorosi dettagli sulle origini di Russel Crowe ci ha pensato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ai microfoni di Rtl 102.5. E sembra che la storia familiare dell’attore si intrecci con uno dei più grandi personaggi della nostra Storia, l’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi.

Su Russel Crowe, che sarà ospite a Sanremo 2024 da una ricerca all’archivio di Stato, si è scoperto che il suo trisavolo di origini italiane Luigi Ghezzi potrebbe aver seguito Giuseppe Garibaldi in Argentina. Nello specifico, infatti, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti a Rtl 102.5 ha rivelato: “Nel 1849 Garibaldi venne ad Ascoli Piceno. Fece un comizio e poi andò via verso l’Argentina. Ghezzi potrebbe essere uno dei ragazzi che seguì Garibaldi in quel viaggio. Abbiamo prova, dai documenti dell’epoca, che fu seguito da un gruppo di persone”. Insomma sembrano sempre più certe le origini italiane di Russel Crowe.

Russel Crowe al Festival di Sanremo 2024: il sindaco di Ascoli Piceno fa un appello ad Amadeus

Russel Crowe, attraverso i social, ha commentato felice ed entusiasta la scoperta dell’origine italiane dei suoi avi. Non è un mistero infatti che l’attore ama il nostro Paese. In questi giorni, però, è al centro dell’attenzione mediatica anche per un’altra notizia, come annunciato da Amadeus sarà ospite al Festival di Sanremo 2024 nella serata del giovedì 8 febbraio. Ebbene, approfittando di questa occasione il sindaco Marco Fioravanti, sempre ai microfoni di Rtl 102.5, ha lanciato un appello ad Amadeus: “Vorrei consegnare le chiavi della città di Ascoli a Russell sul palco dell’Ariston”.

In attesa di scoprire se Amadeus accetterà la proposta del sindaco di Ascoli Piceno di consegnare simbolicamente le chiavi della città a Russel Crowe sul palco del Festival di Sanremo 2024, proprio il protagonista del film premio Oscar Il Gladiatore di recente aveva commentato entusiasta la scoperta di avere origini italiane nel programma mattutino di Fiorello Viva Rai 2: “Ora lo so per certo, ciò che mi connette con l’Italia è un legame di sangue”. Nel frattempo, al momento, non sembra che ci siano particolari ostacoli nel consegnare la cittadinanza onoraria all’attore.











