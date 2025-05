Russell Crowe, nato a Wellington nel 1964, è cresciuto sul set. I genitori, infatti, gestivano dei catering proprio sui set cinematografici. Per questo Russell non è mai stato estraneo al mondo del cinema e fin da giovane ha cominciato a prendere parte a numerose serie televisive e soap opera, ottenendo poi anche le prime parte da protagonista andando più avanti. Negli anni Russell Crowe ha recitato in grandi film, prestando il volto ad una serie di pellicole di gran successo, su tutte “Il gladiatore” di Ridley Scott. Cosa sappiamo, invece, della vita privata di Russell Crowe?

Russell Crowe, il matrimonio con Danielle Spencer/ Nel 2018 il divorzio dopo due figli

Nel 2003, Russell Crowe ha sposato la cantante australiana Danielle Spencer, che conosceva da tanti anni. I due si erano conosciuti infatti nel 1990 sul set di “The crossing”: lei era già una cantante affermata mentre lui era alle prime esperienze nel mondo del cinema. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato al matrimonio nel 2003 e poi alla nascita del loro primo figlio, Charles, nello stesso anno. Tre anni dopo è arrivato anche il secondo figlio della coppia, Tennyson. Non è chiaro perché i due si siano lasciati: sembrerebbe che sia stato il carattere dell’attore a portare alla rottura. Oggi, però, Russell Crowe è felicemente fidanzato.

Danielle Spencer, moglie Russel Crowe/ L'attore: "ogni canzone che ho scritto parla del mio matrimonio"

Russell Crowe, la nuova fidanzata ha 27 anni in meno di lui

Oggi Russell Crowe ha un nuovo amore. Da anni è felice al fianco di Britney Theriot, la compagna con la quale si è mostrato anche nel corso della Festa del Cinema di Roma. Non è chiaro quando sia scoppiato l’amore con Britney ma sappiamo che i due hanno lavorato insieme circa dieci anni fa, sul set di “Broken city”. L’amore è stato però ufficializzato solamente nel 2020: i due si sono mostrati infatti in atteggiamenti intimi durante una gara di tennis. Britney ha 27 anni in meno di Russell Crowe: a quanto pare la giovane oggi non lavora più nel mondo del cinema ma fa l’agente immobiliare.