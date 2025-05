Attore tra i più amati e conosciuti al mondo, non tutti conoscono in realtà quella che è la vita privata di Russell Crowe. L’attore neozelandese, nel 2003, ha sposato la cantante australiana Danielle Spencer: un grande amore il loro, cominciato molto tempo prima. Danielle e Russell, infatti, si sono incontrati sul set del film “The Crossing” del 1990 e tra loro c’è stato il più classico dei colpi di fulmine. La loro storia d’amore è cominciata proprio in quegli anni: i due hanno deciso di iniziare un percorso di vita insieme e hanno proseguito le loro carriere come cantante e come attore, facendosi a vicenda da spalla. Dopo un lungo fidanzamento, per i due è arrivato anche il matrimonio: il loro sì è arrivato nel 2003, e nello stesso anno i due sono diventati anche genitori di Charles, il primo figlio della coppia. Tre anni più tardi è arrivato anche Tennyson.

Quello che sembrava un amore grandissimo è però finito nel 2012: i due hanno annunciato la separazione un po’ a sorpresa, o meglio, non è stato proprio un annuncio. Fu un giornalista del The Sun a scrivere a Russell Crowe sui social “Ho saputo della tua separazione”. Una notizia confermata proprio dall’attore. Ma perché la loro storia d’amore si è conclusa? Sarebbe stato il carattere un po’ egocentrico dell’attore a far finire il grande amore con Danielle, la mamma dei suoi figli.

Russell Crowe, il divorzio con la ex moglie Danielle Spencer: l’ufficialità nel 2018

La fine della storia d’amore tra Danielle Spencer e Russell Crowe ha lasciato a bocca aperta chiunque li conoscesse: i due sembravano infatti una coppia salda e che sarebbe durata in eterno. Il divorzio tra i due è stato ufficializzato nel 2018 ma a quanto pare i rapporti sarebbero buoni per il bene dei figli, anche se l’attore deve corrispondere alla ex moglie un maxi mantenimento.