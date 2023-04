Russell Crowe, morto il suo cagnolino Louis/ “E’ stato investito da un camion…”

Russell Crowe, le parole struggenti in memoria del piccolo cucciolo Louis

La distanza di uno schermo può spesso creare l’illusione secondo la quale, i personaggi del cinema come quelli della TV, siano immuni ai dolori e disavventure dei “comuni mortali”. Chiaramente, il tutto fa parte di mera superficialità e lo dimostra l’estremo dolore raccontato da uno dei mostri sacri del cinema internazionale, Russell Crowe. L’attore, con un dolce e allo stesso tempo commovente tweet, ha annunciato la morte del suo tenero cagnolino.

Stando alle informazioni riportate dal Corriere della Sera, il simpatico cucciolo di Russell Crowe aveva solo 16 mesi ma purtroppo un brutto incidente lo ha strappato alla vita. “Questo è Louis the Papillom. Sedici mesi. Piccolo, sfacciato, coraggioso: ha conquistato il mio cuore“. Queste le parole affidate ai social dall’attore di tantissime pellicole di successo, volte a presentare il suo piccolo amico recentemente scomparso in circostanze davvero tragiche.

Russell Crowe, lo stesso giorno di due anni fa lo lasciava suo padre: Alexander Crowe

La notizia della scomparsa del cucciolo di Russell Crowe è stata riportata da diversi quotidiani, in particolare da Il Corriere della Sera che riporta il messaggio struggente affidato ai social. “Purtroppo oggi, nel secondo anniversario della scomparsa di mio padre, Louis è stato investito da un camion“. Un dolore immenso per Russell Crowe, che facilmente si evince dalle parole utilizzate e dalla dolorosa premessa. La scomparsa del suo tenero cagnolino, ironia della sorte, arriva proprio a due anni dalla perdita di suo padre, Alexander Crowe.

“Abbiamo provato a portarlo dal veterinario, ma è morto fra le mie braccia mentre gli dicevamo quanto gli volevamo bene“. Continua e si conclude così il messaggio social di Russell Crowe che ha commosso tutti, in merito alla tragica scomparsa del suo tenero cucciolo Louis. Per lui sono arrivati immediatamente numerosi messaggi di affetto, soprattutto in virtù del contemporaneo secondo anniversario dalla morte del padre dell’attore, Alexander Crowe, morto lo scorso 2021 all’età di 85 anni.











