Russell Rickford: “Attacco a Israele è stato esaltante”/ Docente della Cornell University nel caos

Un professore di storia della Cornell University, con un passato in gruppi di sinistra radicale ha definito gli attacchi terroristici di Hamas in Israele “esilaranti” ed “energizzanti” in una manifestazione filo-palestinese. Russell Rickford è un professore associato di storia e, secondo la sua biografia su Twitter, uno “storico della tradizione radicale nera”. Il docente ha parlato degli attacchi in termini geopolitici, dicendo che hanno “spostato l’equilibrio politico e rotto l’illusione dell’invincibilità” di Israele e dato speranza ai palestinesi.

“È stato esilarante. È stato esaltante, è stato energizzante. E se non fossero esaltati da questa sfida al monopolio della violenza, dallo spostamento della violenza del potere, allora non sarebbero umani. Ero euforico” ha aggiunto. Rickford ha parlato ad una manifestazione di protesta a sostegno della Palestina in seguito agli attacchi che hanno ucciso oltre 1.400 persone in Israele. Applausi da parte del pubblico presente. Il docente ha continuato: “È quello che hanno fatto. Non è necessario essere sostenitori di Hamas per riconoscerlo”. Il video è stato diffuso sui social ma non è chiaro se la manifestazione sia avvenuta a New York.

Russell Rickford non risponde alle richieste di commento

In risposta al discorso di Russell Rickford, professore associato di storia, la folla ha cominciato a cantare: “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”. Molti gruppi ebraici pensano che il canto sia antisemita e che abbia lo scopo di eliminare completamente Israele. Né il docente né la Cornell University hanno risposto alle richieste di commento. In precedenza, secondo quanto riportato dal Daily Mail, aveva preso parte a uno sforzo per rinnovare le forze di polizia nei campus della Ivy League sulla scia delle proteste di George Floyd nel 2020. Il mondo accademico ha avuto un ruolo importante nel movimento filo-palestinese in seguito agli attacchi.

