Russell Russell, chi è il finalista The Voice Senior 2022/ Clementino lancia il suo pupillo verso la vittoria

Chi è Russell Russell finalista di The Voice senior 2022

Si corre spediti verso la finalissima di “The Voice Senior 2022“, in programma venerdì 21 gennaio su Rai 1 alle ore 21.30. Questa edizione ha celebrato il ritorno in TV di Russell Russell: il talentuoso statunitense ha accompagnato più volte nelle sue esibizioni la grande maestra, Cinzia Cipriani. Inoltre, ha lavorato assieme all’insegnante di danza anche nella sua scuola di formazione, diventando un punto di riferimento nel percorso di formazione delle giovani allieve. Insomma, ballerino, cantante, attore, coreografo, perfino pensatore: Russell Russell è un artista completo che vanta un’esperienza pluridecennale in TV, come lui stesso ha ricordato al debutto in “The Voice Senior“. Proprio in quel frangente, cantando “Disco Inferno“, Russell Russell ha fatto impazzire il pubblico con la sua strabordante energia che non poteva passare inosservata. La scelta per proseguire il suo cammino nel mondo dello spettacolo è caduta su Clementino e ora, giunto alla finale, può legittimamente ambire al gradino più alto del podio.

Russell Russell, un talento eclettico che si contraddistingue

Lo scorso venerdì 14 gennaio è andata in onda la semifinale di The Voice Senior 2022, ennesima occasione per osservare le magnifiche performance degli artisti in gara e per scoprire gli ultimi verdetti per la finale dello show. Tra gli artisti più incisivi della seconda edizione del programma ha avuto modo di mettersi in mostra Russell Russell, personalità già nota nell’ambito musicale e non solo anche se lontano dai riflettori da diversi anni. L’esperto coreografo ha messo in mostra tutte le sue doti canore e la musicalità che lo contraddistinguono fin dalla prima serata delle blind audition. Per l’occasiona si è cimentato in una cover di Disco inferno, canzone dei The Trammps stampata nella memoria di generazioni intere, mandando letteralmente in visibilio pubblico e giudici. Tra tutti, il più colpito è stato senza dubbio Clementino che ha infatti scelto di aggiungerlo al suo team convinto dell’ampia possibilità di vivere un percorso di grande successo.

Il cammino convincente di Russell Russell verso la finale di The Voice Senior 2022

Nell’ultima puntata si The Voice Senior 2022 dedicata ai Knock Out per la finale si è esibito con All night long, una delle canzoni più famose del grande artista Lionel Richie, dimostrando ancora una volta di essere tra le voci più eclettiche ed incisive di questa edizione. Cimentarsi in brani così iconici è sempre una sfida molto ardua, considerando anche la difficoltà nel riuscire a venir fuori dal punto di vista tecnico. Nonostante ciò l’artista ha dimostrato non solo una grande padronanza vocale ma sopratutto del palco, a conferma dell’esperienza maturata nel corso della sua vita professionale. Il suo giudice non ha avuto molti dubbi nel decidere di portarlo in fondo alla competizione, scegliendolo fra i 3 del suo team che si contenderanno la vittoria nella finale di venerdì prossimo.

Clementino ha annunciato la scelta con la sua consueta ironia e sagacia, confermando tra le righe la grande soddisfazione nel poter contare sulle grandi doti di Russell Russell. In ogni sua esibizione di The Voice Senior 2022 ciò che ha colpito è stata la sua sicurezza vocale e il calore che è riuscito a trasmettere, al punto da diventare uno dei beniamini del programma. L’arma in più è stata senz’altro la versatilità stilistica e la capacità di dimostrarsi concreto ed incisivo a prescindere dalla difficoltà e dallo stile del brano scelto. Sui vari canali social sono tantissimi i commenti a supporto dell’artista, chiaramente uno dei candidati principali per emergere nel corso della prossima finale. Russell Russell è tra l’altro già noto al pubblico italiano, viste le sue collaborazioni con diversi programmi televisivi, tra cui Domenica in, come coreografo.

Video del fenomenale debutto a The Voice Senior 2022