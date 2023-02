Russia, chiuso lo spazio aereo dopo avvistamento di un drone/ Scambiato per un ufo

Giornata movimentata in casa Russia. In mattinata è stato chiuso lo spazio aereo su San Pietroburgo dopo che le autorità hanno avvistato un oggetto misterioso nei cieli. Dopo l’avvistamento, i caccia si sono levati in volo per verificare quanto stesse accadendo. Sempre in mattinata, almeno cinque voli domestici russi decollati da Mosca e diretti a San Pietroburgo sono tornati indietro, come si può vedere dalle traiettorie mostrate del sito web di monitoraggio dei voli Flight Radar.

Travolta e uccisa da una mandria di mucche/ 74enne passeggiava con il cane nei campi

Come riferito dall’agenzia Tass, l’oggetto “misterioso” potrebbe essere un drone. In mattinata, l’aeroporto di San Pietroburgo ha sospeso tutti i voli. Come hanno spiegato alcuni media russi, la motivazione della chiusura dello spazio aereo è proprio l’avvistamento di un oggetto misterioso nei cieli, in seguito al quale sono decollati caccia per accertamenti: inizialmente, secondo fonti russe, il disco in cielo sarebbe stato scambiato persino per un ufo. Si tratterebbe invece di un drone.

Cospito, Comitato Bioetica si spacca su ipotesi Tso/ Anarchico: “ora solo sale-acqua”

Spazio aereo Russia, la riapertura dopo poche ore

L’agenzia statale russa Ria Novosti, citando i servizi d’emergenza della Russia, in mattinata ha scritto che lo spazio aereo su San Pietroburgo era stato chiuso a causa di un oggetto volante non identificato. La notizia data in mattinata parlava di uno spazio aereo chiuso per un raggio di 200 chilometri. Le autorità hanno inoltre annunciato, in una dichiarazione su Telegram, uno stop temporaneo dei voli in arrivo e in partenza all’aeroporto di Pulkovo.

“Vi informiamo dell’introduzione di una restrizione temporanea dello spazio aereo fino alle 10:20 UTC (+3 ore ora di Mosca) nell’area che circonda l’aeroporto di Pulkovo entro un raggio di 200 km, a tutte le altitudini. Vi chiediamo di utilizzare rotte di volo alternative e assicurarvi di avere sufficienti riserve di carburante. I motivi della cancellazione dei voli saranno comunicati successivamente”, si legge nell’annuncio della mattina di Mosca. Lo spazio aereo su San Pietroburgo è stato riaperto dopo circa un’ora dalla chiusura.

Pfizer vuole comprare la biotech Seagen/ WSJ: "Per acquisire terapie oncologiche"