La Russia sfrutta i migranti per destabilizzare il Regno Unito e l'occidente: l'allarme lanciato da alcune fonti governative britanniche al Sun

Secondo alcune fonti interne definite di “alto livello” citate dal quotidiano britannico The Sun, da tempo attori ostili come la Russia e i paesi mediorientali di lingua araba starebbero facendo pressioni sul governo del Regno Unito sfruttando i migranti, facilitando di fatto il loro arrivo in terre straniere al solo fine di causare problemi di natura politica e sociale; senza dimenticare le altre (presunte) tecniche di guerra ibrida che includono anche l’uso di fake news e gli attacchi informatici.

Prima di entrare nel merito delle dichiarazioni raccolte dal Sun, è utile ricordare che attualmente nel Regno Unito – così come in moltissimi altri paesi, Italia inclusa – il tema dei migranti irregolari è di primaria importanza per la popolazione: pur essendoci al governo un primo ministro laburista – ovviamente Keir Starmer -, l’attuale linea sembra essere, non a caso, quella del pugno duro per contrastare gli arrivi irregolari.

Proprio al Sun, il ministro della Sicurezza britannica Dan Jarvis ha ricordato che attualmente il governo sta lavorando per “monitorare e anticipare i flussi” dei migranti anche grazie all’uso di “nuove tecnologie di sorveglianza all’avanguardia”, della cooperazione con entità sovranazionali come “Europol [e] Frontex” e dei poteri di “antiterrorismo” conferiti agli agenti di pattuglia delle frontiere che possono – in loco – “controllare l’identità e i precedenti penali” di chi richiede un visto in modo da rendere più semplici le espulsioni.

D’altra parte, pur con questa (forse millantata) linea contro i migranti irregolari, nel corso di questi primi sei mesi dell’anno sono stati registrati più di 18mila accessi al suolo britannico tramite le rotte illegali, con l’opposizione in parlamento che chiede al primo ministro Keir Starmer di dichiarare la “crisi per la sicurezza nazionale” man mano che il numero di reati commessi dai richiedenti asilo aumenta rapidamente.

L’allarme lanciato dal Sun: “Russia e Bielorussia sfruttano i migranti per destabilizzare il Regno Unito”

Tornando a noi, secondo una “fonte di alto livello” che lavora per il dicastero della difesa britannica Unito, attualmente ci sarebbero prove concrete che “stati ostili e attori maligni stanno utilizzando l’immigrazione illegale per testare i confini, causare disordini e destabilizzare” il Regno Unito e gli altri paesi europei, definendola una vera e propria prova della guerra in corso in cui “le tradizionali minacce militari” si accompagnano alle pressioni sulla “sicurezza nazionale”.

In particolare, l’attenzione starebbe ricadendo sulla Russia e la Bielorussia, accusate di aver “orchestrato l’afflusso di migranti ai confini orientali dell’Europa” fornendo loro “documenti falsi, mezzi di trasporto e scorte militari” per supportare i trafficanti di esseri umani; mente a non dirsi stupito è il Segretario degli Interni Chris Philp che oltre ad aver ribadito l’idea della “crisi per la sicurezza pubblica”, ha precisato al Sun che la conferma dei loschi traffici russi sarebbe solamente la prova della “negligenza” da parte del governo “nell’affrontare la crisi delle imbarcazioni”.