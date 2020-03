“Russia diffonde fake news su Coronavirus”/ Dossier Ue: bufale per seminare panico

Chi c’è dietro le bufale e fake news sul Coronavirus? Il mirino si concentra sulla Russia, che avrebbe interesse a diffondere notizie false per creare caos e seminare il panico in Occidente. Questa è l’idea che si è fatta l’Unione europea, convinta che il Cremlino stia mettendo in campo le stesse armi digitali già usate durante le campagne di disinformazione sul referendum della Brexit, sulle rivolte dei gilet gialli in Francia o per la sistematica diffamazione dei Caschi Blu in Siria. Non parliamo di sospetti: c’è un dossier di nove pagine che è stato redatto dal Servizio europeo per l’azione esterna. Lo ha rivelato dal Financial Times. La data è di due giorni fa e illustra i tentativi di sfruttare le paure degli europei sulla pandemia. Lo studio si è districato quindi tra i tantissimi messaggi e le migliaia di notizie sparse su Internet con un unico obiettivo: diffondere confusione, panico e paura sul Coronavirus.

“PERCHÉ RUSSIA DIFFONDE FAKE NEWS SU CORONAVIRUS”

Perché la Russia diffonde fake news e bufale sul Coronavirus in Occidente? Nel dossier si spiega che l’obiettivo globale del Cremlino è quello di «aggravare la crisi nei Paesi occidentali». Come? «Minando la fiducia nel sistema sanitario nazionale e ostacolando così una risposta efficace all’emergenza». Stando a quanto riportato dal Financial Times, nel progetto di disinformazione sono coinvolti gli stessi account usati in altre operazioni – e legati alla struttura statale russa – simili. Ci sono messaggi in italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese che circolano dal 22 gennaio. In Italia si cerca di esasperare la sfiducia sulla capacità di gestione dell’epidemia da parte del governo, in Spagna vengono diffuse «storie apocalittiche» con accuse ai capitalisti «di voler avvantaggiarsi del caos» provocato dal Coronavirus. Nel frattempo, si esalta la leadership di Vladimir Putin e le sue decisioni per contenere la diffusione del Covid-19. La missione è spingere gli europei a non fidarsi delle loro fonti di informazione attendibili.



