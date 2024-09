La Russia corre veloce, PIL al 4% nel 2024?

L’economia russa non si ferma e cresce ancora, con il prodotto interno lordo (PIL) che quest’anno potrebbe raggiungere il 4%. Un risultato che è certamente frutto di una meticolosa, quanto necessaria, riorganizzazione economica in risposta alle sanzioni occidentali e di un massiccio impegno bellico. Secondo un articolo che cita i dati del Financial Times, la Russia sta attraversando un periodo molto favorevole dal punto di vista economico. La disoccupazione è scesa sotto il 2,5%, mentre le aziende stanno aumentando gli stipendi, con una crescita compresa tra il 17% e il 19% nei primi due trimestri del 2024.

AUTONOMIA/ Nord e Sud, un (nuovo) patto oltre le fratture con De Vincenti e Lo Cicero

Questi risultati erano inaspettati per molti osservatori occidentali, che avevano previsto una forte contrazione dell’economia russa dopo le sanzioni ricevute all’inizio del conflitto con l’Ucraina. “Con nove pacchetti di sanzioni già operativi, l’economia russa è in recessione”, aveva dichiarato Ursula von der Leyen meno di un anno fa, ma la realtà sembra essere diversa.

MANOVRA E FISCO/ Ecco perché la revisione delle detrazioni vale più della "caccia gli evasori"

Economia russa in crescita ma la Banca Centrale frena. Elvira Nebiullina: “Manca manodopera”

Oggi, la Russia sembra godere di una crescita economica, che si prevede continuerà nel corso dell’anno. Un andamento che sorprende l’Europa, a suo malgrado costretta a fare i conti con i prezzi energetici elevati e l’inflazione. Al contrario, la Russia è stata inserita nella lista dei paesi ad alto reddito secondo la Banca Mondiale, grazie ad una performance economica che appare sempre più solida. Oltre alle spese militari, il governo russo ha intrapreso passi concreti per sostenere il mercato immobiliare e il settore delle costruzioni, introducendo anche incentivi fiscali

TRA FED E BCE/ Il vicolo cieco dei tassi che impoverirà anche i ricchi

Nonostante le stime e le previsioni positive, la presidente della banca centrale russa Elvira Nebiullina ha sottolineato invece il problema della mancanza di manodopera, come riporta Il Fatto quotidiano: il potenziale per accelerare produzione e offerta per coprire la domanda crescente è limitato.