Russia: “Eviteremo guerra nucleare”/ 007 USA: “Putin non è pronto ad usare atomica”

Russia: “Prioritario evitare guerra nucleare”

Nella giornata di mercoledì il Ministro degli affari esteri della Russia ha dichiarato pubblicamente che la priorità di Mosca è quella di evitare la guerra nucleare, le cui conseguenze sarebbero catastrofiche per l’umanità. “Riaffermiamo pienamente il nostro impegno nella Dichiarazione congiunta delle cinque grandi potenze nucleari sulla prevenzione della guerra nucleare e sull’evitare una corsa agli armamenti”, si legge in una nota del ministro russo citata da Agi ed attribuita a Ria Novosti.

La dichiarazione è stata firmata da Russia, Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna e Francia e prevede, appunto il massimo impegno per evitare una guerra nucleare. Nella sua nota, il Ministro degli affari esteri russo ha anche chiesto ai paesi firmatari dell’accordo contro il nucleare di “dimostrare la loro disponibilità ad abbandonare i tentativi di violare i reciproci interessi vitali incoraggiando provocazioni con armi di distruzione di massa”. Insomma, la richiesta è quella di riconoscere l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia come difesa dei proprio spazi vitali, interrompendo l’opposizione globale alla guerra scoppiata ormai quasi un anno fa.

La Russia chiede di “evitare guerra nucleare”: la conferma degli 007 americani

Insomma, a quanto si apprende in queste ultime ore, la Russia avrebbe rinnovato il suo impegno ad evitare una guerra nucleare, nonostante fin dai primi momenti dell’invasione in Ucraina la realtà sembrava ben diversa. Fin da febbraio scorso, infatti, in seguito alle prime dichiarazioni di condanna dei leader globali contro Vladimir Putin, nonché le prima sanzioni imposte al leader russo, la minaccia di “non fermarsi davanti a nulla” e “premere il bottone” sono state costanti.

Tuttavia, seppur da subito lo spettro della guerra nucleare sembrasse iniziare ad avvicinarsi alla popolazione mondiale, la Russia sembra intenzionata ad evitare il conflitto con le armi nucleari. Lo confermano, oltre alla nota di oggi del Ministro degli affari esteri russo, anche gli 007 americani, a quanto riporta il Fatto quotidiano, citando il New York Times. Secondo John Kirby, funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale americano, “non vediamo indicazioni che la Russia si stia preparando” all’uso di armamenti nucleari. Ha dichiarato che “i commenti della Russia sul potenziale uso delle armi nucleari sono profondamente preoccupanti e li prendiamo sul serio”, ma per ora sembrano limitarsi ad essere minacce, per quanto gravi, infondate.











