Russia fuori da competizioni UEFA e FIFA/ Esclusa da Mondiale e niente Coppe per club

È arrivata la presta di posizione del mondo dello sport nei confronti della Russia in virtù delle ultime vicissitudini legate alla guerra in Ucraina: il Paese è stato escluso dalle competizioni UEFA e FIFA. La Nazionale non potrà dunque prendere agli spareggi per la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar in programma a marzo prossimo e i club russi saranno fuori dalle competizioni internazionali. Quest’ultimo provvedimento riguarda, nel dettaglio, lo Spartak Mosca, che era ancora in corsa in Europa League.

Onu, discorso ambasciatore Ucraina/ “Nucleare Russia? Putin si suicidi come Hitler”

La UEFA, inoltre, ha deciso di interrompere la partnership commerciale con Gazprom, il colosso statale del gas russo. La decisione ha effetto immediato e copre tutti gli accordi esistenti, tra cui quelli pubblicitari relativi alla Champions League, alle competizioni per nazionali e alla UEFA EURO 2024. Una importante dichiarazione di intenti, non soltanto dal punto di vista sportivo bensì anche da quello economico.

Terza guerra mondiale, diretta ultime notizie Ucraina/ Esplosioni a Kiev e Kharkiv

Russia fuori da competizioni UEFA e FIFA: il comunicato

La scelta di UEFA e FIFA di escludere la Russia dal Mondiale 2022 in Qatar e dalle competizioni internazionali è arrivata dopo che i provvedimenti iniziali erano stati ritenuti da molti eccessivamente leggeri. “A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la FIFA e la UEFA hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione a entrambe le competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso. Queste decisioni sono state adottate oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della UEFA”, si legge nel comunicato.

DECRETO UCRAINA OK IN CDM/ Misure: armi a Kiev, rifugiati, ‘alternative’ a gas Russia

Infine, un messaggio di vicinanza all’Ucraina. “Il calcio è pienamente unito e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i Presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA