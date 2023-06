Russia golpe fallito: miliziani Wagner lasciano Rostov/ Stop marcia su Mosca. Nyt: Usa sapeva piani Prigozhin

MILIZIANI WAGNER LASCIANO ROSTOV TRA ALI DI FOLLA, RUSSIA “FALLITO GOLPE PRIGOZHIN”

Le 24 ore più surreali della storia recente mondiale: è già finita la tentata e iniziata marcia su Mosca del gruppo di miliziani della Wagner, capitanati dall’enigmatico e sanguinario leader Yevgeny Prigozhin. Dopo l’annuncio del golpe contro il sistema di potere in Russia e dopo la condanna a morte in diretta mondiale del Presidente Vladimir Putin contro i mercenari del Gruppo Wagner, la mediazione del presidente bielorusso Lukashenko ha evitato il peggio facendo desistere Prigozhin che nella serata di ieri ha desistito nella marcia verso il Cremlino ritirando le milizie e abbandonando tra stanotte e stamane la città di Rostov.

Osservando le immagini dei video in arrivo dal grande centro russo a meno di 200 km da Mosca, si vedono cittadini e militari che salutano con ali di folla i miliziani della Wagner. «Volevano sciogliere Wagner. Siamo partiti il 23 giugno per la ‘Marcia della giustizia’. In un giorno abbiamo marciato a poco meno di 200 km da Mosca. Durante questo periodo non abbiamo versato una sola goccia di sangue dei nostri combattenti»: così ieri Prigozhin spiega l’abbandono del tentato colpo di stato. In pochi minuti è stato poi archiviato il procedimento penale contro Yevgeny Prigozhin per rivolta armata da parte del Cremlino, confermando dal portavoce di Putin, Dmitri Peskov. Ora la Wagner si dirige verso la Bielorussia con una ribellione mostrata al mondo intero e tanti dubbi-sospetti su cosa possa essere successo sabato 24 giugno in Russia.

Wagner forces departing the city of Rostovpic.twitter.com/c1LjSJsGVZ — The Spectator Index (@spectatorindex) June 24, 2023

LE 24 ORE PIÙ SURREALI DELLA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA

Era cominciato tutto venerdì notte con le notizie di possibili movimenti interni alla Russia del gruppo di miliziani Wagner che dall’inizio della guerra in Ucraina combattono a fianco dell’esercito russo nel Donbass (e non solo). Poi sabato mattina l’annunzio a sorpresa di Prigozhin ha “svegliato” il mondo facendo ipotizzare una guerra civile in Russia contro Putin: «La guerra civile è ufficialmente iniziata», ha sottolineato il leader della Wagner su Telegram facendo riferimento all’attacco subito da un convoglio della compagnia nella regione russa di Voronezh. «Siamo tutti pronti a morire, tutti e 25mila e poi ancora altri 25mila. Stiamo morendo per il popolo russo: Vladimir Putin si sbaglia profondamente, nessuno si consegnerà ai suoi ordini, non vogliamo che il Paese continui a vivere nella corruzione e le bugie».

E così comincia la marcia su Mosca con rapidamente raggiunta e in un clima surreale “liberata” la città di Rostov: almeno 15 miliari russi uccisi e una popolazione che allibita scende in piazza e sostiene pubblicamente i mercenari. Putin in diretta mondiale condanna a morte Prigozhin e annuncia misure di emergenza su tutta la Russia, disponendo sacchi di sabbia all’ingresso di Mosca con enorme dispiegamento di mezzi militari di difesa. Il mondo assiste attonito all’evolversi dei fatti con il tentato golpe che sembra sempre più una cosa seria e non l’ennesima “boutade” di Prigozhin. Ma al culmine della ribellione, dopo nemmeno 24 ore di marcia su Mosca, arriva l’incredibile stop: «Torniamo indietro per non spargere sangue», ha spiegato il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin. «Il capo del gruppo andrà in Bielorussia, e le accuse contro di lui e contro i suoi mercenari verranno ritirate», ha quindi annunciato il Cremlino: «coloro che lo vorranno, potranno firmare contratti con il ministero della Difesa russo, a patto che non abbiamo preso parte al tentativo di insurrezione». Putin ringrazia pubblicamente Lukashenko per la mediazione.

DAL NEW YORK TIMES: “007 USA CONOSCEVANO I PIANI DELLA WAGNER”

Insomma, tutto finito dopo neanche un giorno e un sospetto “serpeggia” nelle cancellerie mondiali: e se fosse tutta una messinscena? E se invece è tutto vero e Putin si riscopre improvvisamente molto più debole dopo un anno e mezzo di guerra in Ucraina? E se invece la strategia russa si conferma più avvantaggiata paradossalmente dopo la ribellione sedata? Sono tanti i quesiti che si rincorrono in queste ore con un unico fatto certo: la marcia su Roma si è bloccata.

Stamane il New York Times assieme al Washington Post riportano da fonti d’intelligence che gli Stati Uniti «erano state informate da giorni dei piani del capo del gruppo di mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin». Almeno mercoledì scorso la CIA sarebbe stata informata del tentato golpe e la preoccupazione principale è come la rivolta «avrebbe influenzato il controllo di Mosca sul suo arsenale di armi nucleari». Tante e diverse le analisi di esperti internazionali in queste ore: secondo l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), l’ammutinamento di Wagner contro il Cremlino indebolisce molto Putin. «La ribellione ha messo a nudo la debolezza delle forze di sicurezza russe e ha dimostrato l’incapacità di Putin di usare le sue forze in modo tempestivo per respingere una minaccia interna, erodendo ulteriormente il suo monopolio sulla forza», sottolinea l’istituto citando la reazione della folla in Russia al passaggio dei mercenari. Di contro invece, al “Sussidiario” in esclusiva stamane il generale Marco Bertolini – già comandante del Coi e della Brigata Folgore in numerosi teatri operativi, dalla Somalia all’Afghanistan – sottolinea come «Putin esce rafforzato perché il primo tentativo reale di regime change, ammesso che di questo si trattasse, è stato fermato, di fatto, ancor prima di cominciare». Capire ora cosa sia realmente successo e quali fossero le reali intenzioni del Gruppo Wagner è, forse, ancora troppo presto…

