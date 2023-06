Russia, Gruppo Wagner si ribella a Mosca/ Mercenari prendono Rostov, abbattuto un elicottero

E’ caos in Russia e Ucraina dopo che la temuta brigata Wagner, da inizio conflitto a fianco di Mosca, ha annunciato di aver voltato le spalle al Cremlino. La decisione è stata comunicata dal capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, che ha lanciato un appello con l’obiettivo di fermare il comando militare russo, e spiegando di avere con se circa 25mila uomini. Prigozhin ha invitato altri militari a unirsi a loro, specificando che: “Non è un colpo di Stato militare ma una marcia della giustizia“.

Zelensky: “Controffensiva ucraina più lenta del previsto”/ “Ma non è un film di Hollywood”

Obiettivo della brigata Wagner, rovesciare la leadership militare russa a Mosca, e le sue truppe sono pronte a “distruggere qualunque cosa” si trovi sulla loro strada. “Stiamo andando avanti e andremo fino alla fine”, ha poi aggiunto Prigozhin in un nuovo messaggio audio, annunciando l’ingresso nella regione russa meridionale di Rostov, cosa che effettivamente è avvenuta in queste ore. In seguito il capo della Wagner ha fatto sapere di aver abbattuto un elicottero russo, spiegando che lo stesso mezzo aveva “aperto il fuoco su un convoglio civile”, senza fornire ulteriori dettagli sul luogo dell’incidente.

"Putin in Bielorussia per attaccare Polonia e Paesi Baltici"/ Sannikov: "Occidente rifletta"

GRUPPO WAGNER VS RUSSIA, L’APPELLO DI KHODORKOVSKY

E’ poi arrivato l’appello del dissidente Mikhail Khodorkovsky che ha esortato i russi a sostenere il capo della Wagner: “Dobbiamo aiutare ora, e poi, se necessario, combatteremo anche questo”. Il dissidente, ex oligarca più ricco della Russia, sta scontando una condanna di 10 anni di carcere per aver contrastato la figura di Putin.

Intanto della situazione russa è informato costantemente anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, così come riferito dal Consiglio per la sicurezza nazionale americana; nel contempo gli Usa si stanno consultando con “alleati e partner in tutto il mondo” sugli sviluppi della situazione. Il comitato nazionale antiterrorismo di Mosca, dal suo canto, ha avviato un procedimento penale “per invito alla ribellione armata”, mentre l’intelligence russa si è rivolta così ai mercenari: “Disobbedite agli ordini di Prigozhin e arrestatelo”.

Guerra Ucraina, Mosca: “Nei piani di pace idee che funzionano”/ Zelensky "No a negoziati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA