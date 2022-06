RUSSIA IN AFRICA/ Le basi di Putin in Sudan che spaventano Usa e Francia

Una delegazione sudanese guidata dal generale Hemedti ha visitato la Russia lo scorso 23 febbraio, incontrando il presidente Vladimir Putin e il suo ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Oltre ai partenariati economici, le due parti hanno riaffermato il desiderio di rafforzare la loro cooperazione in materia di sicurezza. Il 2 marzo 2022 anche il Sudan si è astenuto durante la votazione all’Onu di condanna dell’offensiva russa in Ucraina iniziata il 24 febbraio.

Il 16 marzo Hemedti si è recato anche nei pressi di Port-Sudan, dove è prevista l’istituzione della prima base militare ufficiale della Russia in Africa dalla caduta dell’Urss nel 1991, anche se è opportuno diffidare degli effetti dell’annuncio. Un primo accordo russo-sudanese del 1° dicembre 2020 prevedeva che questo “punto di supporto tecnico e materiale” (Pmto, secondo l’acronimo russo) avesse scopi “difensivi”, al fine di garantire il “mantenimento della pace e della stabilità nella regione”. Questa base potrebbe ospitare ufficialmente per 25 anni (rinnovabili per altri 10) fino a 300 membri del personale e 4 navi da combattimento e/o sottomarini contemporaneamente, compresi quelli a propulsione nucleare, beneficiando dell’immunità alle ispezioni. L’esercito russo potrebbe utilizzare liberamente porti e aeroporti sudanesi per il transito delle attrezzature che contribuiscono al suo funzionamento.

Le reazioni internazionali sono contrastanti. A Pechino prevale, dalla fine del 2020, la visione di una vittoria di Khartoum contro le “ingerenze straniere” di Washington e Parigi. Usa e Francia sono preoccupati per la natura di questa possibile futura base, che può anche facilitare il trasferimento dell’equipaggiamento militare russo in Africa. Il 21 marzo 2022 l’incaricato d’affari americano e l’ambasciatore britannico a Khartoum hanno criticato la presenza russa nel Paese. Diverse autorità militari, come il generale Townsend (comandante dell’Africa Command degli Stati Uniti, Africom), avevano precedentemente espresso la loro “preoccupazione strategica” per tale installazione, a testimonianza delle persistenti tensioni intorno a Port-Sudan.

Nonostante, dunque, la guerra, la Russia sta in modo graduale penetrando il continente africano in funzione di contenimento sia americano che francese. Dimenticare la presenza russa in Africa equivale a commettere un errore strategico molto grave, sia per i Paesi europei che per gli Stati Uniti.

Il “ritorno” russo in Africa e Medio Oriente

Il “ritorno” russo in Africa e Medio Oriente rientra nella politica di riaffermazione dello status della Russia come grande potenza mondiale, portata avanti da Putin dal 2000. Il vertice Russia-Africa di Sochi del 23-24 ottobre 2019, alla presenza di 43 capi di Stato africani, ha simboleggiato questo desiderio russo di ripristinare almeno in parte la sua influenza in Africa, persa in seguito alla caduta dell’Urss (il prossimo è previsto per la fine del 2022). Nelle regioni africane colpite dal terrorismo endemico e dalle rivolte, il Cremlino, con la sua riconosciuta “competenza” in Siria e Cecenia, ha firmato una ventina di accordi di cooperazione militare dal 2017, di cui uno con il Mali nel 2019 e con il Camerun nell’aprile 2022. Mosca ha ottenuto i diritti di accesso per la sua marina (Sudan, Madagascar e Mozambico) o per le sue forze aeree (oltre a questi tre Stati anche Repubblica Centrafricana ed Egitto). Il 25 ottobre 2019 Mikhail Bogdanov, viceministro russo degli Esteri incaricato di Medio Oriente e Africa, ha incontrato i rappresentanti del G-5 Sahel per approfondire con loro una possibile cooperazione militare, in particolare con il Ciad.

Questa politica si basa in modo interdipendente su addestramento, consulenza militare e soprattutto vendita di armi: Mosca è il principale fornitore del continente nel 2017-2021 e sta aumentando la sua quota, in particolare nell’Africa sub-sahariana davanti a Cina e Francia. Il campo del “security export” comprende anche il dispiegamento non ufficiale di compagnie militari private (Pmc), bandite de jure in Russia ma de facto mercenarie. Sono presenti dalla Libia alla Siria, così come in Sudan (stimato in 300 uomini dal 2017), nella Repubblica Centrafricana (Smp Sewa Security integrata nella guardia del presidente Touadéra) e ora in Mali. Prigojine, sanzionato da Usa e Ue nel 2020, è anche legato all’Internet Research Agency, che conduce campagne di influenza sui media in Africa che alcuni qualificano come disinformazione.

In Medio Oriente, il Cremlino cerca in particolare di rafforzare i suoi legami economici e/o di sicurezza senza eccezioni con l’Iran e il suo nemico Israele, con l’Iraq o le monarchie saudita, con gli Emirati e il Qatar. Nel luglio 2019, Bogdanov ha presentato il primo concetto russo per la sicurezza collettiva nel Golfo Persico. Inoltre, la strategia russa include una componente navale presentata come “difensiva” nella dottrina marittima russa del 26 luglio 2015 e nella dottrina navale del 20 luglio 2017. Quest’ultima conferma l’interesse della Russia per una presenza marittima rafforzata nell’“oceano mondiale”, principalmente negli oceani Atlantico (compresi il Mar Nero e il Mediterraneo), Indiano e Pacifico.

Nel Mediterraneo orientale è stata così ricreata a partire dal 2013 una task force navale russa quasi permanente, e soprattutto a seguito dell’intervento in Siria iniziato nel 2015, supportata dalla base navale “Syria Express” Crimea-Tartous. È organicamente collegato a una flotta del Mar Nero (Fmn) in piena “rinascita” all’interno della flotta russa Voyenno-Morskoy (Vmf, terza al mondo per tonnellaggio, ma invecchiata). Secondo l’accordo russo-siriano firmato nel gennaio 2017 e valido per 49 anni, questo squadrone può avere fino a dieci navi ormeggiate a Tartous. Di stazza relativamente bassa, è tuttavia moderno (fregate Progetto 11356), “calibrizzato” (missili Kalibr 3M-14 con una portata dichiarata di 2.000 km) e ha un raggio d’azione fino al Mar Rosso e al Corno d’Africa. La Russia conduce lì una campagna annuale contro la pirateria dal 2009. Queste navi possono fare rifornimento e fare affidamento a Tartous sui sistemi antiaerei S-400 Triumph e Pantsir S-1 o sulla guerra elettronica. Da 50 a 70 aerei, inclusi i caccia Su-35S, sono schierati anche nelle basi di Hmeimim e Shayrat. Infine, a fine 2019, il Vmf ha preso parte alle sue prime esercitazioni trilaterali nell’Atlantico meridionale con Pretoria e Pechino, oltre che con Pechino e Teheran nel Mar Arabico (rinnovate a febbraio 2021).

Povertà ed embargo

Con una popolazione di 45 milioni di abitanti, la Repubblica sudanese, uno dei Paesi più poveri del mondo, beneficia del sostegno di Mosca e Pechino, in particolare attraverso le violazioni dell’embargo Onu durante la crisi del Darfur iniziata nel 2003, nonostante l’incriminazione nel 2009 dalla Cpi per genocidio dell’allora presidente, Omar el-Béchir. Quest’ultimo si era mostrato nel 2017 favorevole all’apertura di una base navale russa sul suo suolo di fronte all’“aggressività” americana. Inoltre, l’addestramento degli ufficiali delle forze armate sudanesi (Saf), ben equipaggiati secondo gli standard regionali, si svolge spesso in Russia. Il Sudan ha in cambio riconosciuto l’annessione della Crimea e sostiene Mosca nella Repubblica Centrafricana (accordo di Khartoum nel febbraio 2019).

Tuttavia, il licenziamento dopo 29 anni di potere di Omar el-Béchir nell’aprile 2019 a seguito della “Primavera sudanese”, ha gradualmente modificato questa situazione. Se nel maggio 2019 sono stati firmati due accordi militari russo-sudanesi per 7 anni, nell’agosto successivo le autorità di transizione hanno formato il Consiglio di Sovranità (Cst, che ha autorità sul personale Fas) e il governo civile di Abdalla Hamdok si era anche avvicinato agli Usa e agli Emirati Arabi Uniti, rinegoziando dal 2021 l’accordo con la Russia su Port Sudan. Tuttavia, Hamdok è stato estromesso in seguito al colpo di stato militare del generale e presidente del Cst, AF al-Buhran del 25 ottobre 2021, di cui Hemedti è vicepresidente. Quest’ultimo controlla le Rapid Support Forces (Rsf), una potente milizia paramilitare autonoma che ha partecipato, tra gli altri, alle repressioni in Darfur e Khartoum. Inoltre, il Sudan è impegnato nella guerra civile yemenita (in modo limitato dal 2019) all’interno della coalizione guidata da Riyadh dal marzo 2015 contro i ribelli sciiti Houthi, sostenuti dall’Iran. Infine, le relazioni con il Sud Sudan, la cui indipendenza dal 2011 è stata sostenuta da Usa e Francia, ma che ha subìto una guerra civile dal 2013 al 2020, sono migliorate poco.

Gli Usa avevano avviato un riavvicinamento con il Sudan dall’ottobre 2017 (fine dell’embargo americano) e soprattutto con la rimozione di Khartoum dall’elenco degli Stati che finanziano il terrorismo il 14 dicembre 2020, condizione per la normalizzazione dei rapporti tra Sudan e Israele. Il colpo di Stato dell’ottobre 2021, tuttavia, ha portato Washington a sospendere i suoi aiuti finanziari (70 milioni di dollari) e a ripristinare le sanzioni. Anche la “Strategia africana” di dicembre 2018 considera Russia e Cina come le principali minacce. Da gennaio 2021 l’amministrazione Biden ha ampliato questa linea che riguarda anche il Medio oriente, dove Washington ha una rete unica di basi militari, mentre dal 2002 ne ha una sola permanente in Africa a Gibuti. Attraverso Africom, operativa a Stoccarda dal 2008, questa base consente loro in particolare di effettuare operazioni contro Al-Qaeda in Yemen (Aqap) o i somali Shebabs.

Il ruolo chiave di Port-Sudan

Port-Sudan è agli occhi della Russia una posizione chiave al centro del Mar Rosso, un corridoio strategico che collega il Mediterraneo all’Oceano Indiano attraverso il Canale di Suez e lo Stretto di Bab-el-Mandeb, strozzature attraverso le quali transita il 12% del commercio mondiale e interfaccia tra Africa e Medio oriente. Complementare alla “svolta verso l’Asia”, il riequilibrio strategico ottenuto, secondo Mosca, dal Maghreb al Levante la incoraggia a perseguirlo verso l’Africa e il Medio oriente, attraverso l’interazione tra cooperazione militare, “guerra informativa” e penetrazione commerciale.

Anche la “non interferenza” russa e la lotta contro le “Primavere” popolari hanno fatto appello ai potentati locali. Questo in cambio di materie prime (compreso l’oro in Sudan operato con M-Invest – legata a Evgenij Prigojine – e assicurata da Wagner sotto l’egida di Hemedti), contratti e sostegno diplomatico (come l’astensione maliana o il voto negativo eritreo all’Onu il 2 marzo 2022 sull’offensiva militare russa in Ucraina). Questa politica mira a rendere la Russia un’alternativa affidabile all’Occidente e alla Cina, negando l’isolamento derivante dalla crisi ucraina. Ciò contribuisce alla “restaurazione” della grande potenza russa all’interno di un desiderato mondo multipolare, oggetto di orgoglio nazionale a sostegno della legittimità della potenza russa.

Per quanto riguarda la Cina, sta cercando di mettere in sicurezza le sue “arterie giugulari” attraverso Suez (60% delle sue esportazioni verso l’Ue, il suo primo partner commerciale) e dal Medio oriente (il suo primo fornitore di petrolio, di cui Pechino è il primo importatore mondiale), contribuendo alla sua stabilità interiore. Port-Sudan è lo sbocco del petrolio sud-sudanese, di cui la Cina è il principale acquirente e controlla il 71% della produzione con Cnpc. Al di là della sua posizione di potenza mondiale responsabile, il dispiegamento dei suoi caschi blu sul posto è quindi correlato ai suoi interessi. La continua espansione della sua base a Gibuti fa ben sperare Pechino per un aumento delle sue capacità di intervento contro gli Stati Uniti, compreso l’Oceano Indiano, dove Cina e India sono in competizione per cooperare anche con Mosca.

“Partner strategico” della Russia dal 2019, il Drago cinese considera destabilizzante l’attivismo africano del Cremlino. Questi due Stati sono in effetti “uniti” contro gli Stati Uniti, ma di fatto concorrenti in Africa e Medio Oriente: Mosca vuole impedire a Pechino di essere alla fine l’unico vero vincitore della nuova divisione dell’influenza regionale.

