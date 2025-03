In questo periodo di negoziati serratissimi tra Vladimir Putin e Donald Trump – che fino ad ora avrebbero completamente escluso la posizione e il parere di Zelensky -, sembra che la Russia potrebbe presto sciogliere il suo lungo riserbo in merito ad una tregua in Ucraina in vista di uno stabile e reale piano che apra le porte alla pace: a dirlo è stata un’indiscrezione lanciata dal quotidiano Bloomberg che avrebbe avuto modo di parlare con alcuni funzionari di alto rango – che ovviamente hanno chiesto di restare anonimi – a conoscenza delle trattative tra Russia e Stati Uniti.

Di fatto, pur avendo accettato – sembra anche di buon grado – di sedere al tavolo delle trattative con Trump, il presidente della Russia fino ad ora non aveva mai aperto alla possibilità di accettare una tregua o un cessate il fuoco temporaneo, limitandosi a ribadire l’importanza di un vero accordo di pace che tenesse completamente – e soprattutto esclusivamente – conto di tutte le posizioni russe in merito al conflitto; mentre ad ora è anche importante precisare che all’indiscrezione di Bloomberg non sono arrivate conferme ufficiali da parte di nessuno dei paesi coinvolti nelle trattative.

La Russia apre ad una tregua in Ucraina: secondo Bloomberg Putin ha avanzato solamente una richiesta agli USA

Ovviamente, esattamente come nel caso dell’accorso di pace, a gettare le basi e i paletti dell’eventuale tregua tra Russia e Ucraina sarà soprattutto Putin che fino a questo momento sembra aver già strappato a Trump sia la conferma che Kiev non verrà mai accolta all’interno della NATO (timore che l’ha portato ad organizzare l’invasione su larga scala), sia ampie concessioni territoriali che gli permetteranno di tenere sotto la sua ala i territori fino ad oggi conquistati; così come ha anche sottolineato che non concederà la presenza di nessuna truppa della NATO o dell’UE in Ucraina, neppure nel ruolo di pacekeeper.

Sulla tregua – inoltre – la Russia sembra avere avanzato solamente una fondamentale richiesta agli USA (secondo le fonti di Bloomberg il documento d’intesa sarebbe già stato discusso durante l’incontro in Arabia Saudita): dovrà essere formulato nel dettaglio un’intesa sui principi che porteranno all’effettivo accordo sulla pace, incluso l’elenco – stilato come sempre solo dalla Russia – dei paesi che potranno prendere concretamente parte alle trattative alla missione di pace.