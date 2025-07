Dal 2026 il salario minimo in Russia aumenterà a 27.093 rubli, circa 296,46 euro. Entro il 2030 dovrà arrivare a 35.000 rubli

La Russia ha annunciato un forte incremento del salario minimo, così come riportato in queste ore dai media locali, a cominciare da Ria.ru. Secondo quanto emerso, e che vi riportiamo su questa pagina, i lavoratori russi potranno godere di un incremento superiore del venti per cento. Stando a quanto riferisce l’agenzia di stampa nazionale Ria Novosti, la crescita sarà precisamente del 20,7 per cento e l’aumento diverrà effettivo a partire dal prossimo anno, quindi dal 2026. A ufficializzarlo è stata una breve nota dell’ufficio stampa del ministero del lavoro russo che ha spiegato che: “Il salario minimo nel 2026 aumenterà del 20,7% e ammonterà a 27.093 rubli”. Tenendo conto che ogni rublo equivale a 0,011 euro, significa che ogni lavoratore dovrà percepire almeno 296,46 euro.

Si tratta di una cifra ovviamente irrisoria ma non va dimenticato che al di là di Mosca e di alcune altre metropoli, la Russia resta un Paese molto povero caratterizzato da lande sconfinate viste le enormi distanze. Secondo quanto fatto sapere ancora dal ministero del lavoro, il salario minimo non potrà essere inferiore in ogni caso al 48 per cento dello stipendio medio dell’anno precedente e al momento è di poco superiore ai 22mila rubli mensili.

SALARIO MINIMO RUSSIA SU DEL 20%: IN ITALIA NON ESISTE, IN GERMANIA…

Vladimir Putin, fa notare ancora Ria.ru, ha annunciato negli scorsi mesi che il salario minimo dovrà essere aumentato con costanza fino al 2030, arrivando alla cifra di 35mila rubli, pari a circa 380 euro al mese.

Ricordiamo che non in tutti i Paesi esiste il salario minimo, ad esempio in Italia se ne discute da anni ma tale misura non è ancora stata introdotta. In Germania, per prendere come esempio la “locomotiva d’Europa”, invece il salario minimo esiste da anni ed equivale attualmente a 12,82 euro lordi per ogni ora di lavoro, ma ci sono discussioni in corso per portarlo a sopra i 14 euro entro il 2027.

