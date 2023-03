Russia si affida all’astrologia per guerra in Ucraina/ In tv sensitivi e indovini…

In Russia sono sempre più frequenti le apparizioni in tv di maghi, indovini ed astrologi che fanno previsioni sulla guerra in Ucraina. Gli interventi nei più popolari talk show, come riporta il quotidiano Il Dubbio, hanno soprattutto il fine di fare una campagna pro esercito, e di convincere la popolazione che “il futuro sia gia stato scritto” dando per scontata una vittoria di Putin come “predestinata“. I programmi della televisione russa stanno ospitando ultimamente sempre più esperti di argomenti sovrannaturali, che alternati a documentari sugli stessi temi, cercano di prevedere l’esito della guerra e di esaltare la superiorità della Russia.

Sarebbero infatti temporaneamente state eliminate dalla programmazione alcune trasmissioni dedicate a sport, film e delle celebrità del cinema per dare spazio ad esperti numerologi, matematici e sensitivi che affermano anche di essere esperti di strategie militari, oltre che prevedere il futuro. Così sono stati, in più occasioni, tirati in ballo anche i classici della chiaroveggenza come ad esempio i libri di Nostradamus, per dimostrare la tesi che l’esito guerra in Ucraina sia già stato deciso.

Guerra Ucraina, le previsioni dei sensitivi russi in tv: “Putin è il Messia, salverà l’umanità”

Alexei Savin, presentato come “sensitivo militare” con il merito di aver lavorato in passato con i servizi segreti russi, avrebbe affermato in tv che: “Putin è dotato di un’intelligenza superiore rispetto a tutti gli altri leader di Europa e Stati Uniti“, una capacità che sarebbe dimostrata, secondo il sensitivo, da una consultazione delle carte astrologiche e delle stelle. L’altro sensitivo di nome Aizen, intervenuto alla trasmissione “Malakhov“, un talk show, ha puntato su dichiarazioni derivate dalle previsioni che mostrerebbero l’inconfodibile superiorità dei russi. E ha poi invitato tutti i telespettatori a restare uniti contro il nemico della Russia, rappresentato dall’occidente e considerato il “male assoluto“.

Il futuro della guerra quindi sarebbe già stato scritto, e secondo gli indovini russi, “le ideologie del popolo superiore vinceranno“, anche in virtù del fatto che presto “Putin e la Russia, si riveleranno come il Messia e potranno andare avanti a guidare il popolo nella salvezza dell’umanità“. Come sottolinea Il Dubbio però, dai dati sugli ascolti, questo tipo di trasmissione non è particolarmente apprezzato dal pubblico, che nella maggior parte dei casi sembra considerare tali personaggi più come comici che come attendibili esperti.











