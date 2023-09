“Russia tentò di abbattere un jet inglese nel 2022″/ BBC: “Sfiorata una guerra con la NATO”

La Russia, secondo un recente scoop lanciato dalla BBC, lo scorso settembre ha rischiato di sfiorare un’escalation della guerra in Ucraina, coinvolgendovi la NATO con esiti che sarebbero stati del tutto imprevedibili. All’epoca venne, infatti, diffusa la notizia di un potenziale incidente tra due jet russi ed uno inglese, che a causa di quello che venne definito come un malfunzionamento rischiarono di centrare la RAF con dei missili aria-aria.

Tutto avvenne, appunto, a settembre del 2022, mentre la guerra tra Russia ed Ucraina era già in corso da diversi mesi. Nei cieli del Mar Nero, i due jet russi incrociarono sul loro percorso un jet della RAF inglese, ingaggiandolo. A quel punto, secondo quanto venne riferito all’epoca, con la conferma da parte anche del governo britannico e del Ministero della Difesa, due missili russi incapparono in un “malfunzionamento tecnico” staccandosi dalle ali dei jet della Russia, ma senza colpire e neppure sfiorare il jet inglese. Ora, però, delle informazioni ottenute dalla BBC dimostrerebbero che non ci fu nessun tipo di malfunzionamento, ma un errore umano che avrebbe potuto rendere la guerra di portata mondiale.

BBC: “Russia lanciò i missili contro il jet inglese, mancandolo”

Insomma, lo scambio tra Russia e il jet inglese venne classificato come un incidente dovuto ad un semplice malfunzionamento. La realtà, però, fu ben diversa, perché secondo alcune fonti della BBC non fu un incidente, ma un errore umano, che evitò l’escalation del conflitto solamente per la “pessima” mira del pilota russo. Infatti, uno dei due piloti di Mosca fraintese una comunicazione di terra, che gli disse “hai il target“.

Così, il pilota della Russia credendo che fosse il via libera a colpire il jet inglese sparò il primo dei due missili, che mancò l’obiettivo perché venne direzionato nel modo scorretto. Ne scaturì un breve litigio tra i due piloti russi, con il secondo che insultò il primo per aver fatto fuoco. Non è chiaro come, ne perché, ma il primo pilota decise di fare fuoco una seconda volta, ma il missile cadde in acqua, forse perché disattivato o perché non funzionante. Di certo c’è che il governo britannico decise di accettare la versione della Russia sull’ingaggio del jet inglese, al fine di coprire, riferisce ancora la BBC, la sua missione di intelligence segreta nel Mar Nero e per evitare quell’escalation che avrebbe provocato danni enormi.

