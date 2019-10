Russiagate, Conte al Copasir/ Barr, Colle e Usa: i punti che il Premier deve chiarire

È il giorno dell’udienza del Premier Giuseppe Conte al Copasir (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) sul caso Russiagate, ovvero sulla “missione segreta” del Ministro della Giustizia Usa William Barr lo scorso mese presso i vertici dei Servizi Segreti italiani. Alle ore 15 il Presidente del Consiglio è atteso alla riunione dove dovrà chiarire diversi aspetti al cospetto del Copasir del nuovo Presidente della Lega Raffaele Volpi (organo bicamerale con 5 deputati e 5 senatori) il che aumenta il senso di “sfida a distanza” tra Salvini e Conte sempre sul fronte Russiagate: da un lato il Premier per gli incontri con gli Usa, dall’altro l’ex Ministro nel caos per diversi incontri di alcuni suoi collaboratori (Savoini in testa) a Mosca con alcune personalità russe nel novembre 2018. È stato lo stesso Salvini questa mattina ad Agorà a rintuzzare il Premier sulla vicenda che lo vede coinvolto al Copasir: «Mi aspetto la verità, non ero a quelle riunioni», spiega il leader della Lega e aggiunge «non avrei mai organizzato un incontro tra una parte politica e i servizi segreti, le istituzioni dovrebbero essere tenute fuori dalla politica». In merito agli incontri al Metropol di Mosca, Salvini replica «Savoini al tavolo con i russi per finanziare la Lega? Non sarebbe la prima e unica volta che un audio viene montato e smontato, c’è un’inchiesta, facciamo lavorare i giudici, ma io voglio delle prove».

TUTTI I PUNTI CHE CONTE DOVRÀ CHIARIRE AL COPASIR

Ma torniamo a Conte, il vero protagonista di questo secondo “Russiagate” all’italiana: sono diversi i punti che il Premier dovrà chiarire davanti ai parlamentari in una vicenda che parte ovviamente d molto lontano. Il Presidente Trump è convinto che alcuni servizi segreti della Nato avrebbero complottato per far emergere il presunto sostegno dei russi alla campagna elettorale del tycoon nel 2016: tra questi anche quelli italiani all’epoca al soldo dei Governi Pd molto vicini a Clinton e Obama. Ebbene, Il presidente dell’organismo Raffaele Volpi chiederà il reale motivo per cui gli altri ministri non sono stati informati dei colloqui di Barr e del procuratore federale John Durham sulle ingerenze russe nella campagna elettorale del 2016, avvenuti in Italia negli scorsi mesi con i servizi segreti. Primo nodo dunque è perché Conte abbia in piena crisi di Governo “assecondato” le ricerche di William Barr sul professor Joseph Mifsud (considerato da Trump l’agente provocatore al soldo dell’Occidente). In secondo luogo, resta da capire perché Conte abbia allertato Gennaro Vecchione, capo Dipartimento per la Sicurezza senza consultare prima il Ministro della Giustizia Bonafede o altri membri del CdM; terzo punto non chiaro è perché il Premier ha autorizzato l’incontro del 27 settembre scorso a Roma tra Barr, i direttori dei servizi segreti (prefetto Mario Parente e generale Luciano Carta), Vecchione e Durham. Da ultimo, Conte dovrà chiarire in primis perché Palazzo Chigi non ha smentito le ricostruzioni dei media secondo cui Mattarella fosse al corrente della missione di Barr in Italia, in secundis se il Premier abbia parlato del Russiagate con il Presidente Trump furante il G7 di Biarritz, nel pieno della crisi di Governo e dopo un mondiale endorsement del tycoon all’amico “Giuseppi”.

