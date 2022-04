“Russiagate, Conte mentì al Copasir”/ Scoop di “Repubblica” su cena Barr-Vecchione

“CONTE MENTÌ AL COPASIR”: LO SCOOP DI “LAREPUBBLICA” SUL ‘RUSSIAGATE’

«I documenti ottenuti da “Repubblica” sulle due missioni dell’agosto e settembre 2019 a Roma dell’allora segretario alla giustizia americano William Barr, evidenziano alcune significative omissioni della ricostruzione di quella vicenda proposta dall’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte»: scrive così Carlo Bonini sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari, commentando lo scoop clamoroso rivelato da “Rep” circa le deposizioni tenute dall’ex Premier Conte al Copasir in merito allo scandalo Russiagate.

Sondaggi politici/ Fiducia al Governo scende sotto a 60%, impennata per i "non voto"

Si sospetta che il leader M5s, all’epoca dei fatti nei suoi ultimi giorni Capo del Governo gialloverde, abbia permesso incontri segreti tra il segretario alla Giustizia Usa Bill Barr e il direttore del Dis (007 italiani), Gennaro Vecchione, lo stesso personaggio difeso a oltranza da Conte nei mesi successivi tentando di confermarlo a capo dei servizi segreti. La storia di quelle due missioni a Roma nell’agosto e settembre 2019 sono note da tempo, ma ora “Repubblica” avrebbe le prove che la deposizione tenuta da Giuseppe Conte negli scorsi mesi al Copasir (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) nascose alcuni fatti di quelle missioni. Secondo “Rep”, Conte da Palazzo Chigi «barattava un vantaggio personale (l’endorsement politico a suo favore da parte di Trump) in cambio di un incongruo scambio di informazioni dall’alto dividendo politico (il presunto coinvolgimento del Fbi in un altrettanto presunto complotto ai danni della Casa Bianca) e oggi, di fronte all’invasione Russa dell’Ucraina, arriccia il naso di fronte a un certo “atlantismo oltranzista”». Il presunto scandalo riguarda le accuse fatte dall’amministrazione Trump contro il suo predecessore Obama e l’ex Premier Matteo Renzi sul loro coinvolgimento (presunto, ovviamente) nel tentativo di far perdere le Elezioni Presidenziali del 2016, con il fantomatico complotto definito “Russiagate”. Il 15 agosto 2019 secondo le carte del “Russigate” americano citate da “Repubblica” vi sarebbe stata una cena tra Barr e Vecchione: in quell’incontro, i due cercarono di capire se l’Italia fosse stata al centro del complotto per influenzare le Presidenziali Usa contro Trump. Ecco, di quell’incontro Conte non ne fece cenno al Copasir e “Rep” sospetta che lo abbia fatto con dolo.

Mimmo Parisi a giudizio/ “Spese pazze e viaggi in business” per inventore navigator

LE PRESUNTE CONTRADDIZIONI DI GIUSEPPE CONTE AL COPASIR

Nel confronto tra la commissione parlamentare e Giuseppe Conte, il leader M5s ha sempre rivendicato la sua più completa correttezza nell’operato sul fronte Russiagate: non solo, negò che il famoso tweet di Trump “pro Giuseppi” fosse una sorta di ringraziamento all’impegno profuso dal Premier sulla missione di Barr di qualche giorno prima. Da ultimo, rivela ancora “LaRepubblica”, Conte spiegò che l’incontro tra il ministro Usa e Vecchione avvenne alla sede del Dis, elemento smentito dalla prova della cena romana di Ferragosto.

Giuseppe Conte/ "Non tollererò più attacchi volgari da parte del Pd. Su Di Maio..."

Le accuse emerse oggi su “La Repubblica” si uniscono a quelle sempre sul fronte Russia che giungono dalle indagini del Copasir sulla visita nel marzo 2020 della delegazione di scienziati russi allo Spallanzani di Roma. Dalle mail emerse oggi sul “Corriere della Sera” si scopre che il Governo Conte-2 all’epoca sapeva dell’intenzione di “bonificare” gli uffici pubblici, accollandosi tutte le spese per l’arrivo dei militari russi in piena emergenza Covid. Come scrive anche Fiorenza Sarzanini sempre sul “CorSera”, «il materiale sanitario (promesso dai russi all’Italia con l’esplodere della pandemia, motivo ufficiale della missione russa nel nostro Paese, ndr) era insufficiente rispetto alle esigenze e questo alimenta il sospetto che l’obiettivo dei russi fosse l’attività spionistica e non l’aiuto umanitario».

IRA RENZI CONTRO CONTE. COPASIR RICONVOCA IL LEADER M5S

«Obama ed io che organizziamo una truffa elettorale ai danni di Trump? Follia pura. Che nel 2019 qualcuno a Roma possa aver dato credito a tale idea mi sembra gravissimo. Auspico che l’intelligence italiana faccia chiarezza nelle sedi opportune», attacca via Twitter il leader di Italia Viva Matteo Renzi, commentando lo scoop di “Rep” contro Conte.

Le accuse del quotidiano romano contro il leader M5s sono molto pesanti e ancora si attende la comprensibile replica che farà nelle prossime ore Conte (e pure il Partito Democratico, finora in rigoroso silenzio in merito alla vicenda): «l’uso politico borderline che dei nostri Servizi Giuseppe Conte ha fatto nel tempo (il caso di Marco Mancini ne è stato un esempio luminoso). Ossessionato dal suo destino, Conte ha a lungo confuso l’interesse e la sicurezza nazionale con quello della sua persona e della sua permanenza a Palazzo Chigi», è il j’accuse finale di Bonini su Conte. Italia Viva va ben oltre e in una nota attacca: «Se le notizie di stampa venissero confermate lo scenario sarebbe inquietante e svelerebbe un uso spregiudicato dei servizi segreti da parte dell’ex premier Giuseppe Conte per fini esclusivamente personali ai danni di Matteo Renzi e di Italia Viva – dichiara Silvia Fregolent, dell’ufficio di Presidenza del Gruppo Iv alla Camera – Ora che tutto viene a galla siamo ancora più orgogliosi di aver scelto Mario Draghi alla guida del paese. Aspettiamo ancora le scuse di chi diceva o Conte o elezioni». Un primo commento arriva anche dal Copasir stesso, con il segretario Ernesto Magorno (sempre di Italia Viva): «I nuovi elementi emersi sulla vicenda Russiagate scattano una fotografia inquietante. È assolutamente necessario un chiarimento, per questo chiederò Giuseppe Conte e Gennaro Vecchione siano nuovamente auditi dal Copasir».

Obama ed io che organizziamo una truffa elettorale ai danni di Trump? Follia pura. Che nel 2019 qualcuno a Roma possa aver dato credito a tale idea mi sembra gravissimo. Auspico che l’intelligence italiana faccia chiarezza nelle sedi opportune — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 19, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA